“Herkesin mutlu olacağı bir Lefkoşa yaratacağız”

CTP’nin LTB adayı Sıla Usar İncirli, herkesin mutlu olacağı, gurur duyacağı bir başşehir yaratmak zorunda olduklarını belirtti





CTP Lefkoşa Milletvekili ve partinin Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli, “Herkesin başşehri olan Lefkoşa’yı güzelliklerle yaşatmak için, herkese yakışır bir başşehir yapmak için yola çıktık ve bunu başaracağız” dedi.

Lefkoşa Surlariçi’nde doğup büyüdüğünü, çocukluğunun burada geçtiğini anlatan Sıla Usar İncirli, “Ülkemizin başşehri Lefkoşa, çocukluğumuzun geçtiği, annelerimizin, babalarımızın büyüdüğü; ülkemizin dünyaya açılan pencerelerimizden bir tanesi. Maalesef uzun zamandır Lefkoşa'nın başşehre yakışır çehresi ortadan kalkmış durumda. Hem içerik olarak hem görünüş olarak başşehir Lefkoşa'ya ulaşmamız gerekiyor. Ben Surlariçi’nde doğdum büyüdüm, çocukluğum orada geçti. Burada çalışan insanların, etrafındaki ailelerinin nasıl bir Lefkoşa’da bulunduklarını görerek büyüdüm. Köşklüçiftlik'te, Kaymaklı’da, Ortaköy’de yaşadım. Uzun süredir Lefkoşa siyasi açıdan, işleyiş açısından pek çok şey kaybetti. Göğsümüzü gererek ‘işte bu da bizim şehrimiz, bu da bizim başşehrimiz’ diyebileceğimiz bir Lefkoşa yok şu anda. Bunu görünce artık görev almanın zamanıdır diyerek bu göreve talip oldum. Yapılması gereken çok iş var. Yapacak çok işimiz var” dedi.

Sıla Usar İncirli, “ülkenin birçok yerinde de Lefkoşa’da da insanlar yolda yürüdükleri zaman mutlu değiller. Çocuklar bile mutlu değil. Gidebilecekleri parklar, zaman geçirebilecekleri yerler çok kısıtlı. Kadınlar bundan mutlu mu? Hayır değil. Lefkoşa artık kadınlar için de güvenli bir şehir değil. Yaşlılar mutlu değil çünkü kaldırımlarda en çevik insanlar bile yürüyemiyorlar. Bizim yapacağımız şey, insanların ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmak” dedi.

Lefkoşa’nın, parklarıyla, bahçeleriyle, sosyal ve kültürel eğlence yerleriyle, çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin başşehri olması gerektiğine dikkat çeken İncirli, “Hepimiz başka şehirlerden gelmiş olabiliriz buraya; Limasol’dan, Baf’tan, Larnaka’dan, Mesarya’dan gelenler var. Hepimiz Lefkoşalıyız. Doğanlar da Lefkoşalıdır, başka yerde doğup buraya gelenler de Lefkoşalıdır” dedi.

Herkesin mutlu olacağı, gurur duyacağı bir başşehir yaratmak zorunda olduklarını belirten İncirli, “Doğduğu yere, konuştuğu dile, cinsel yönelimine, kimliğine bakılmaksızın nerede doğduğuna da bakılmaksızın bir Lefkoşa yaratmak durumundayız. Lefkoşa hepimizin yolunun kesiştiği yerdir aslında. Burası bizim başşehrimiz, dünyaya açılan az sayıdaki penceremizden bir tanesidir. Siyasetin göbeği burası. Bütün ülke Lefkoşa’dan yönetiliyor” dedi.

Lefkoşa’da ekonomik aktivitenin de üst düzeyde olduğunun altını çizen İncirli, “Üreten bir Lefkoşa olmak zorundayız. Sanatın, festivallerin, müziğin başşehri. Bütün dünyaya bizi tanıtacak, insanların bu şehre gelmesini sağlayacak aynı zamanda hepimizin yaşamaktan mutlu edeceği bir başşehirdir. Lefkoşa sadece Lefkoşalıların başşehri değildir. Bu ülkede yaşayan bütün herkesin başşehridir” dedi.

