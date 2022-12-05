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“Herkesin Lefkoşa’da yaşamaktan mutlu olduğunu görüyoruz”

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LTB Başkanı ve Başkan adayı Harmancı “Artık herkesin bu şehirde yaşamaktan dolayı mutlu olduğu hep beraber görüyoruz” dedi

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“Herkesin Lefkoşa’da yaşamaktan mutlu olduğunu görüyoruz”

 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı ve ekibi Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) ziyaret etti
Harmancı ziyarette yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın artık demokrasinin, insan haklarının beşiği olduğu noktaya gelebilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Harmancı, “Bu yöndeki mücadele asla sonlanmadan her gün yapılması gereken bir mücadeledir. Bu bağlamda biz de aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.
Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lefkoşa çok ciddi badirelerden geçti, çok büyük felaketler yaşadı hatta, kente dair umutların tükendiği zamanlar oldu. İnancı geri getirebilmek bile çok büyük uğraş gerektiren unsurlardan biriydi.  Artık şehirde yaşayanların belediyesine ve şehrine olan inancı ve aidiyeti kökleşiyor. Kavgayı değil sevgiyi, ötekileştirmeyi değil beraber olmayı, paylaşmayı ve dayanışmayı büyüttük. Hep beraber Lefkoşa olduk ve belediye olarak görev süremiz boyunca farklı sosyal kesimlerle kurduğumuz diyalog sayesinde artık herkesin bu şehirde yaşamaktan dolayı mutlu olduğu hep beraber görüyoruz”.
 
 
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