“Herkesin Güney Kıbrıs’a teşekkür borcu var”

El-Sen Başkanı Özkıraç, herkesin elektrik konusunda Güney Kıbrıs’a teşekkür borcu olduğunu belirtti ve yatırım yapılmadığı sürece kesintilerin devam edeceğini söyledi





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için dün bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, EL-SEN, TÜRK-SEN ve KTÖS başkanları sırasıyla birer konuşma yaptı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, KIBTEK’i, satmak ve özelleştirmek isteyenlerin bugünkü duruma getirdiğini belirterek, KIB-TEK üstüne oynanan oyunlar nedeniyle ülkenin karanlığa mahkum edilmesinin ülkede yaşanan kaosun nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Ülkeyi idare ettiğini sananların KIB-TEK’e hala yönetim kurulu ataması yapamamasının basiretsizlik olduğunu savunan Özkıraç, “KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir. Ülkenin öz değeridir. Biz gereken mücadeleyi sonuna kadar vermeye kararlıyız” dedi.

Hükümet edenlerin parti iç kavgalarının, yapılmayan yatırımların, tamamlanmayan ihalelerin ve atanmayan Yönetim Kurulunun karanlıkların nedenleri olduğunu ifade eden Özkıraç, çözülmesi gereken en acil sorunlarının ise yönetim kurulu ataması ve malzeme sıkıntısı olduğunu söyledi. Özkıraç, 5 jeneratörden 3’ünün aylardır yedek parça beklediğini halbuki AKSA’ya her yıl 26 milyon dolar verildiğini anımsattı.

Yatırım yapılmadığı sürece kesintilerin devam edeceğini vurgulayan Özkıraç, kurumu “yandaşların rant kavgasına kurban etmeyeceklerini” kaydetti.

Bakanlığı döneminde ihalelerin iptal edilip, kirli yakıt getirildiği YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ödüllendirilircesine yeniden bakan yapıldığına işaret eden Özkıraç, bu yaşananlarının toplumun tamamı tarafından sorgulanması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti. Özkıraç, KIB-TEK gibi öz değerlerin yok olmasının, KKTC’nin yok olması anlamına geleceğini savundu.

Özkıraç, borcundan dolayı elektriği kesilen 5 devlet kurumunun 2’sine “acil ihtiyaçtan” dolayı kendilerinin elektrik bağladığını, 3’ünün de kaçak yollarla elektrik edindiklerini anlattı.

Herkesin elektrik konusunda Güney Kıbrıs’a teşekkür borcu olduğunu dile getiren Özkıraç, “Bizimkiler çok vatansever ya, halkı karanlığa mahkum edenlere değil de onlara sövüyor. Cumhurbaşkanı bile sürekli Güney Kıbrıs’a saldırıyor” dedi.

Başbakan Sucuoğlu’na seslenen Özkıraç, “KIB-TEK Yönetim Kurulu hala atanmadı. Sucuoğlu’na bir önerim var: Bugün Yönetim Kurulu’nu ata. Atama iraden yoksa, partiyi yönetecek iraden yoksa, şapkanı öne koy, bu işi yapamıyorum de ve görevi bırak” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştiren Özkıraç, “Sarayda oturan zat 24 saat bu topluma küfrediyor bu ülke senin malın değil. Orada oturup soytarılığı bırak. Senin hakkın yoktur kimsenin çoluğunu çocuğunu karanlıkta bırakmaya” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunan Özkraç, “Böyle devam ederse senin sarayının da elektriğini altüst edeceğiz jeneratörün dahi çalışmayacak” dedi.s



