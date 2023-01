CTP Genel Başkanı Erhürman’dan Arıklı’ya yanıt: “Herkes vicdanıyla baş başa kalacaksa size niye gerek var? Devlete, hükümete gerek yok o zaman. Burası vicdan muhasebesi yapılacak yer değil”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Erhan Arıklı’nın, Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili yapmış olduğu, “Kendisini vicdanı ile baş başa bırakıyorum, inşallah budan sonra maksadını aşan sözler sarf etmez” ifadeleri üzerine Meclis’te kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Mecliste bir süredir tuhaf bir usul uygulandığını belirten Erhürman, “Muhalefetten bir eleştiri geliyor, hükümet adına Üstel burada olmadığı için sürekli Erhan Arıklı söz alıyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu olmasına rağmen Arıklı, hadislerden çeşitli konulara kadar engin bilgilerini bizimle paylaşıyor” dedi.

“Anlamadığımız şey şu” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Biz Arıklı’nın kişisel görüşlerini merak etmiyoruz. Bir olay yaşanıyor, büyük bir infialle karşılanıyor. Hükümet temsilcisinin son cümlesi; ‘Ahmet Ünsal’ı vicdanıyla baş başa bırakıyorum.’ Hükümet kendisi tarafından atanmış bir görevliyi vicdanıyla baş başa bırakarak sorumluluğunu yerine getirdiğini meclise bildiriyor.”

Ortada soruşturulacak bir konu olmadığını ifade eden Erhürman, her şeyin ortada olduğunu belirtti; “Beklediğimiz, ciddiyetinizi takınmasıdır. Tespitinizi hatırlatıyorum. Uydurma hadislerle konuşan bir başkandan söz ediyorsunuz. Tespitinizin gereğini yaparsınız, görevden alırsınız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, eleştirilere hükümet adına Arıklı’nın söz alarak cevap verdiğine işaret ederek Başbakan ve Başbakan Yardımcısının konuşmamasını eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu olmasına rağmen Arıklı’nın her konuda bilgi paylaştığını belirten Erhürman, Arıklı’nın kişisel görüşlerini merak etmediklerini, yaşanan olayla ilgili hükümet adına verilen cevabın "vicdanla baş başa bırakmakla" bittiğini belirtti.

“Bu kişi uydurma hadislere dayanarak mı açıklama yapıyor diye Arıklı’ya soruyorum, cevabı 'evet' oluyor. Bu kişi bu işi icra etmeye devam ediyor” diyen Erhürman, “Bu durumda yapılması gereken vicdanla baş başa bırakmak mı, herkes vicdanıyla baş başa kalacaksa size niye gerek var? Devlete, hükümete gerek yok o zaman. Burası vicdan muhasebesi yapılacak yer değil” dedi.

Erhürman, ortada soruşturulacak bir durum olmadığını, neyin soruşturulacağını sordu.

Uydurma hadislerle konuşan Din İşleri Başkanı'yla ilgili tespitin yapıldığını, tespitin gereğinin görevden alınma olduğunu dile getiren Erhürman, bunun yapılması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, Din İşleri Başkanı'nı hükümetin atadığını, kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Devlet görevlisinin düşünce özgürlüğü kapsamında “aklına her geleni söyleyemeyeceğini” kaydeden Erhürman, hukukun koyduğu sınırları aşan kişilerin görevden alınması gerektiğini belirtti.

ARIKLI

Yeniden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yüce kitapta yer alan kadın haklarının, erkek hegemonyal bir sistem içinde kadınların elinden almaya çalışan bir kesim bulunduğunu, hadislerle bu hakların ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

Ahmet Ünsal’ın o hadis kitaplarından bu görüşleri aktardığını dile getirdiğini belirten Arıklı, kendi düşüncesini anlattığını, laik devletin din işlerine karışamayacağını, devletin bir hocaya "sen bunu anlatamazsın" diyemeyeceğini kaydetti.