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Herkes mahkeme kararına saygı göstermeli

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TDP Başkanı Özyiğit, herkesin Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı göstermesi gerektiğini kaydetti

Herkes mahkeme kararına saygı göstermeli
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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herkesin Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.
Özyiğit, şunları belirtti:
"Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarında verilen eğitimin gözetim ve denetim altında yapılması ilkesinde hareket edilmesi kapsamında, Kuran Kurslarıyla ilgili olarak Din İşleri Dairesi’nin yetkili olmadığı kararını üretti.
Herkes bu karara saygı göstermelidir. Hukuk devleti olmak da bunu gerektirir.
Hele ki alınan karara yönelik TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanının yaptığı açıklama hiçbir koşul ve şartta kabul edilemez.
Bu ülkede siyasete dıştan müdahalenin bizleri ne noktaya getirdiği ortadayken, şimdi de yargıya müdahale etmek Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasında tamir edilemez yaralar açacak, bunun da hiç kimseye faydası olmayacaktır.
Bilmeyen de varsa artık öğrenmelidir;
Yargının bağımsızlığı, demokrasinin ve özgürlüklerin temelidir.
Diğer yandan bizler de bu konunun kendi içimizde bir çatışma aracı olarak kullanılmasını isteyenlerin ellerine malzeme vermemeliyiz.
Kıbrıslı Türkler dünya üzerinde laik- demokratik kimliğini nesilden nesile devam ettirerek çağdaş yaşama da adapte olmayı başarabilen örnek toplumlardan biridir.
Bu yapımızı bu yeni koşullarda da devam ettirebilmemizin birinci şartı, bize yakışan şekilde birbirimize hoşgörü ile yaklaşabilmemizden geçer."
 
 
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