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Herkes izinli gibiydi

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Kısmi sokağa çıkma yasağının devam ettiği Lefkoşa ve Girne bölgesinde dün de trafik yoğunluğu devam etti. Polisler, ilçelere giriş çıkışlarda tek tek araçları kontrol etti, yüzlerce kişi izinli olduğunu gösterdi

Herkes izinli gibiydi
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Lefkoşa ve Girne bölgesinde kısmi sokağa çıkma yasağının sürmesine rağmen dün de söz konusu iki şehirde trafik yoğunluğu devam etti.
İlçelere ise giriş-çıkışlar sıkı denetim altına girdi.
Dün gün boyunca Girne’ye diğer ilçelerden giriş-çıkış yapan araçlar polis tarafından tek tek kontrol edildi. Polis, sadece ilçeye giriş-çıkış yapabileceğini belgeleyebilen araçların geçişine izin verdi. Kontrollerde yüzlerce kişinin Kaymakamlıktan ya da polisten izinli olduğunu göstermesi dikkat çekti.


 Öte yandan Alsancak Çevre Yolu üzerinde polisin araçları tek tek denetlemesi üzerine zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
Bu arada Girne–Lefkoşa anayolu üzerinde görevli olan polislere de Sivil Savunma tarafından AFAD çadırı yerleştirildi.

 
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