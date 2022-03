Susikat sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı ilk kez konuştu: “Herhangi bir tehdit almıyorduk. Sadece 8 Ocak’ta biri oteli aradı. Ağabeyim ile görüşmek istedi. Ağabeyim istemedi. Bunun üzerine bu kişi, ‘Halil Falyalı’ya büyük operasyon olacak’ diyerek telefonu kapattı. Bu olayı emniyete bildirdik”

8 Şubat akşamı düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı'nın acılı kardeşi Hüsnü Falyalı Halk TV’ye konuştu.Falyalı, "Annem ve babam hala kendine gelemedi. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.Halktv'den Seyhan Avşar'ın yapmış olduğu röportajdan bir bölüm şöyle:Hüsnü Falyalı “Annem ve babam şu an çok kötü. Hastalık olsa d ersiniz ki 'hastaydı, çaresi yoktu' ancak böyle bir ölüm hiç kimseye yakışmaz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. (Gözleri doluyor.) Ağabeyimin eşi de kötü. Üç çocuğunun babası ne de olsa…Hüsnü Falyalı: Falyalı ailesi 1974’ten sonra Baf bölgesinden göçmen olarak Kıbrıs ’ın Kumyalı Köyü’ne gelmiş bir aile. Babamız başöğretmendi. Annem ev hanımı. Ailem tarım ve hayvancılığın yanı sıra ticaret yapıyordu. O zamanlar daha adada beyaz eşya vs. satılırken kendi dükkanımızı açtık. Karpaz bölgesine beyaz eşya satıyorduk. Bir ablam ve bir ağabeyim vardı. Ablam üniversiteyi tamamlayıp İngiltere yerleşti. Orada yaşıyor. Hepsi bu kadar.Hüsnü Falyalı: Bunu söyleyen, bunu yazan araştırdı mı hiç, yoksa başkasının söylediklerini mi yazdı? Hiçbir zaman, hiçbir kapının önünde güvenlik olarak durmadık. Ağabeyim güvenlik görevlisi değildi. Bizim büyüme sürecimiz 20 yıl değil. Ağabeyim askerliğini bitirdi. Babam beyaz eşya dükkanımızı ona verdi. O işleri büyüttü. 4-5 şube daha açtı. Daha sonra mermer işine girdi. Atölye açtı. İzmir Torbalı’dan mermer getirdi. O zamanlar çok güzel para kazandı. 1998 yılında Sema Casino’sunun işletmesini aldı. 2001 yılına kadar işletti. 2003 yılında Salamis Casino’sunu aldı. 2007 yılında ise bu oteli aldı. Daha sonra bizim bir yağ fabrikası vardı. Onunla ilgili bir şeyler yaptı. Malvarlıklarımız böyle oluştu.Hüsnü Falyalı: Sedat Peker’i tanımıyoruz. Kendisi 6-7 yıl önce adaya geldi. Ağabeyimin hayattayken anlatımlarına göre Sedat Peker kendisiyle tanışmak istedi. Ancak ağabeyim bu görüşme talebini kabul etmedi. Sedat Peker, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile ağabeyimin içinde olduğu bir uyuşturucu ticaretinden bahsediyor. Biz Erkam Yıldırım’ı ne gördük, ne de tanıdık. Babasını ise Başbakan olması kaynaklı tanıyoruz. Sedat Peker belki de gündem olsun diye Kıbrıs’ı bu konuya kattı. Ayrıca adayı görüyorsunuz küçük bir yer. Böyle bir ihtimal var mı?Hüsnü Falyalı: Babam yılarca UBP’de görev almış bir isim. Genel sekreter yardımcılığı dahi yaptı. Biz doğduk doğalı bu partinin içinde büyüdük. Ağabeyim de bu partinin içerisindeydi. Ağabeyim bu partiye para yardımı yaptığı doğru. Partiler onu, bunu getirir halk alır. Tüm işadamları bunları yapar. Ancak siyasiler ya da bürokratlar ağabeyimi nasıl koruyacaklar? Burada bir devlet var, polis var, yargı var. Kimi kimden koruyacaklar?Hüsnü Falyalı: Böyle bir şey mümkün değil. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bize böyle bir şey yakışmaz. Rüşvet, şantaj olmaz burada. Bizde hatır gönül çoktur burada… Gerçi artık o da kalmadı.Hüsnü Falyalı: Öyle bir şey yok. Tek suçlama kara para aklama. Kokain ticaretine ilişkin ise DEA ajanının iddiası var. Olay şöyle birisi gelmiş ve ağabeyimle konuşmuş. ‘Şöyle şu kadar param var’ demiş. İsmini vermeyeceğim bu kişinin. Ağabeyim de ‘o zaman getir halledelim’ demiş. 300 bin dolardan bahsetmiş bu kişi. Ağabeyim de ‘tamam’ diyor yüzde 10’unu kesiyor. Ağabeyimle adamın ne konuştuğunu tabii bilmiyoruz. Daha sonra bu dosya hazırlanıyor ve abartılıyor.Hüsnü Falyalı: Hayır. Herhangi bir tehdit almıyorduk. Ancak 8 Ocak’ta biri oteli aradı. Ağabeyim ile görüşmek istedi. Ağabeyim istemedi. Birkaç kez daha aradı. Yine ağabeyim telefonlarına çıkmadı. Bunun üzerine bu kişi, ‘Halil Falyalı’ya büyük operasyon olacak’ diyerek telefonu kapattı. Bu olayı emniyete bildirdik. İhbarı yapan kişi ….. isimli şahıs. Bekliyoruz. (İhbarı yapan kişinin ismi soruşturmanın akıbeti açısından yazılmadı)Hüsnü Falyalı: İnanın bu sorunun yanıtını bilmiyorum. Ancak son dönemlerde ağabeyim çok fazla hedef gösterildi. Milyon dolarlar kazanıyor vs. şeklinde haberler yapıldı. Bizim kimse ile bir sorunumuz bir düşmanlığımız olmadı. Olayın derinleşmesine polis tarafından araştırıldığını biliyoruz failler ve azmettirenler ortaya çıkacaktır inancımız yargıya da polisimize de tamdır. Daha önce de belirttim saydığınız nedenlerden uyuşturucu vs.. gibi konularla bizlerin alakası asla olmaz, olamaz.Hüsnü Falyalı: Evet Veysel Şahin’i de Yaşam Ayavefe’yi de tanıyorum. Yaşam kendi derdine düşüp Kıbrıs’tan gitti. Çok sevdiğim birisi. Onun isminin ortaya atılması doğru değil. Bu cinayetin arkasında onun olması mümkün değil. Söylediğim gibi gerek Türkiye'de emniyet güçleri gerekse KKTC polisimiz soruşturma yapıyor bizim herhangi bir kişinin adını sorduğunuz anlamda zikretmemiz doğru olmaz.Hüsnü Falyalı: Söylemez Kardeşler ismini ilk kez bu olayla duydum. Haklarında hiçbir şey bilmiyordum. Kim için neden yaptıklarını da henüz bilmiyorum. Ancak dava sürecini takip edeceğiz. Orada öğreneceğiz.Hüsnü Falyalı: Bu mümkün değil. Zaten hesaplarımız ayrıydı. Ağabeyimin eşi de çocukları da bize ondan yadigardır biz bir aileyiz aramızda bu tür şeyler konu da olmaz.Hüsnü Falyalı: Türkiye’de Türk bayrağı şehitlerin üzerine serilebiliyor. O da bir şehit. Silahla, kalleşçe öldürüldü.