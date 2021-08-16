Görevi başında iken saldırıya uğrayan polis memuru Fahri Toklu’yu hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Her zaman Polis Teşkilatımızın yanındayım” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam görevi başında suçluları yakalamaya çalışırken üç yerinden bıçaklanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan polis memuru Fahri Toklu’yu ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkede huzuru ve güveni sağlayan polislerimize teşekkür ederken, bu çirkin saldırıyı çok sert şekilde kınadı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Teşkilatı’nın çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyduğunu ve her zaman Polis Teşkilatı’nın yanında olduğunu belirtti. Ziyarette Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete, Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Hasan Birtan ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.