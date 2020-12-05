Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen, Kazakistanlı Sanatçı OrazbekYesenbayev’in hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli serginin açılışı Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yapıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçı OrazbekYesenbayev’ın hazırladığı 30 eserden oluşan “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından önceki gün açıldı.Sergi açılışından önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile serginin düzenleneceği Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın açılışını da gerçekleştirdi. Sergi, 14 Aralık 2020’ye kadar gezilebilecek.Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplum olarak dünyaya açıldıklarını belirterek, Türk dünyasından gelen dostları en samimi duygularla kucakladıklarını söyledi. Tatar, Kazakistanlı sanatçı OrazbekYesenbayev’i kutladı ve ayrıca Kıbrıs Türk halkının spora, kültüre ve bütün insanlığın güzelliklerine önem verdiğinin altını çizdi.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise sanatçı OrazbekYesenbayev’ın hazırladığı “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel serginin devamı gelecek olan kültür etkinliklerinin ilki olduğunu söyledi. Günsel, yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni eserlerle Girne Üniversitesini büyütürken Girne’yi de büyütmeye devam edeceklerini söyledi.Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise Kazakistanlı sanatçı OrazbekYesenbayev’ın hazırladığı 30 eserden oluşan “Her Zaman Mutluluk Olsun” isimli kişisel serginin temasının verdiği mesajın önemine vurgu yaptı ve üniversite olarak sadece akademik faaliyetlere değil kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini söyledi.OrazbekYesenbayev, “Her Zaman Mutluluk Olsun” adlı kişisel sergisinde sergilenen "Hasat" adlı çalışmasında, kırsal yaşamda, kadınların bir araya gelerek olgunlaşmış hasadı toplamalarını anlatıyor.Sanatçı, bir diğer çalışması olan "Ritmik Jimnastik" adlı eserinde ise çok etkileyici sporlardan birini resmederek kadınların hareketlerini tuvaline taşıdı. Eseri yaparken, Yakın Doğu Üniversitesinin ana meydanında yer alan "jimnastikçi" heykelinden esinlendi.