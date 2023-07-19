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“Her zaman KKTC’nin arkasındayız”

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20 Temmuz kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’ye gelen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Barış Harekatı sırasında 13-14 yaşında bir genç olduğunu ve o zamanlar Eskişehir üzerinde uçakların harekat için kalkmasını seyrettiğini belirterek, bu yaşadıklarının kendisini pilot olmaya yönlendirdiğini anlattı

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“Her zaman KKTC’nin arkasındayız”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığını temsilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla ülkede bulunan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nu kabul etti.
Kabulde, ilk sözü alan Meclis Başkanı Töre, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının bedeninde bir can olduğunu, Türkiye ve Türk ordusunun ise KKTC’nin can damarı olduğunu kaydetti.
Töre, “Türkiye ve Türk ordusu olmadan buradaki milli bekamız devam edemez. O nedenle milli bekamızı, milli varlığımızı korumak için hem Doğu Akdeniz bölgesinde hem de Kıbrıs adasının kuzeyinde mutlaka Türkiye ve Türk ordusu bulunmalıdır” diyerek, 1878’te Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle büyük acılar çekildiğini, ancak sonunda kahraman ordunun şafak vakti geldiğinin görüldüğünü belirtti. Töre, Türkiye olmasaydı Kıbrıslı Türklere yapılan katliamların yaygınlaşacağını, ancak Türk ordusunun caydırıcı bir güç olarak adada olmasıyla yaygınlaşmasının engellendiğini ifade etti.
Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 13-14 yaşında bir genç olduğunu ve o zamanlar Eskişehir üzerinde uçakların harekat için kalkmasını seyrettiğini belirterek, bu yaşadıklarının kendisini pilot olmaya yönlendirdiğini ve Hava Kuvvetlerinin bir ferdi olarak ülkenin savunması için çeşitli uçuşlar gerçekleştirdiğini kaydetti.
Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri olarak kendilerine güvenlerinin tam olduğunu ve verilen her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyleyerek, halkın müsterih olmasını istedi, kendilerinin her zaman KKTC’nin arkasında olduğunu dile getirdi. 
 
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