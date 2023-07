“Her zaman Kıbrıs Türk halkının emrindeyiz”

Meclis Başkanı Töre “Egemenlik ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğiz” vurgusu yaparken, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Topaloğlu, her geçen gün yeni katılan personel ve teçhizatla daha da güçlendiklerini söyledi ve her zaman Kıbrıs Türk halkının emrinde olduğunu ifade etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü’nün tarihinde önemli bir yeri olduğunu kaydederek her yıl büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Güvenlik Kuvvetlerinin TMT’den başlayarak atalarından aldığı sorumluluk bilinciyle görevinin başında olduğunu vurgulayan Topaloğlu, her zaman Kıbrıs Türk halkının emrinde olduğunu ifade etti.

Topaloğlu, huzur, güvenlik ve emniyetini sağlama yönünde her türlü vazifeyi yerine getirme noktasında göreve hazır olduğunu dile getirerek bu konuda her türlü kabiliyet gücü olduğunu belirtti.

Her geçen gün yeni katılan personel ve teçhizatla daha da güçlendiklerini söyleyen Topaloğlu, Mehmetçik ile birlikte tüm ülkedeki temas hattını koruyarak 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduklarına değindi.

Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri personelinin yüreklerinde vatan aşkı ve millet sevgisi ile yüce Türk milletinin birer ferdi olarak çalışmasına yorulmaksızın büyük bir özveri ile devam ettiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de GKK ve Polis teşkilatının gelişimine her zaman büyük katkılar yaptığını dile getiren Topaloğlu, “Bu vesileyle huzurlarınızda teşekkürlerimi bildirmek istiyorum” dedi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, 1974’ten sonra Kıbrıslı Türklerin daha düzenli bir ordu kurulması hedefiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı oluşturduğunu anımsattı.

TMT ile başlayan mücadelenin bugün devam ettiğini vurgulayan Töre, GKK Komutanlığı’na her zaman büyük işler düştüğünü belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri ve ona bağlı diğer kurumların Kıbrıs Türkü için çok önemli bir konumda olduğunu dile getiren Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın da adada konuşlanmış olmasının kendileri için bir güven kaynağı olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz’de stratejik olarak değişen durumlar olduğunu ifade eden Başkan Töre, Türk silahlı unsurlarının gücünü her zaman bölgede arttırmasının hayati bir noktada olduğunu kaydetti.

Töre, olası bir savaş durumunun artık sadece karada olmadığını, mavi vatan ve hava sahasında gelişmelerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından titizlikle takip edildiğini gördüklerini söyledi.

Rumlarla iyi komşuluk ilişkileri içerisinde adada yaşamaya devam etmek istediklerini dile getiren Töre, egemenlik ve bağımsızlıktan asla taviz veremeyeceklerini ifade etti.