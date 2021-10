Her yıl 250 kadın meme kanserine yakalanıyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne göre, ülkede her yıl 700’ün üzerinde kanser hastası çıkıyor, 250 kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Meme kanseri görülme yaşı 20’li yaşlara da inmiş durumda



“Meme Kanseri Farkındalık ayı” bugün başlıyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Lefkoşa Gençlik Derneği- Mağusa Gençlik Birliği işbirliğinde gerçekleştirilecek “Meme Kanserine Karşı Farkındalık Yürüyüşü” 3 Ekim Pazar günü yapılacak. Andızlı’dan saat 08.00’de başlayacak yürüyüş Alevkayası’na gidilmesi ve Andızlı’ya dönülmesiyle tamamlanacak. Yürüyüş sonrasında katılımcılara kısa bir bilinçlendirme semineri yapılacak.

“Ada Çapında Pembe Gün” etkinliği ise 22 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail dün düzenlediği basın toplantısında meme kanseri hakkında bilgiler vererek, geçmiş yıllarda meme kanserine yakalanan hastaların yüzde 95’ini kaybederken, bugün gelinen noktada hastaların yüzde 95’inin farkındalıkla hayata tutunabildiklerine dikkat çekti.

Rutin kontroller ne kadar çok yapılırsa, hastaların kurtulabilme şansının o kadar arttığına işaret eden Kocaismail, ülkede kadınlarda en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu ve çok genç yaşlarda görülmeye başladığını vurguladı.

Kocaismail, ülkede yılda 250 civarında kadının yeni teşhis aldığını, ancak geçmişe oranla çok erken teşhisle tespit edilen vakaların tedavilerinin ve sağ kalma oranın arttığını ifade ederek, meme kanserinin, önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekti.

Yıllık kontrollerin ihmal edilmeden yapılması halinde kanser oluşmadan, ya da kanseri birinci evrede yakalamanın mümkün olduğunu belirten Kocaismail, rutin meme ultrasonu ve hiç ihmal edilmeden her banyoda yapılacak elle muayenenin hayat kurtarabildiğini kaydetti.

Ülkede meme kanseri görülme yaşının gün geçtikçe düştüğünü, 20’li yaşlarda da görülmeye başlandığını ifade eden Kocaismail, meme kanserinin 30-40 ve 50 yaşlarındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü vurguladı.

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de, beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, bağışıklık sistemine önem verilmemesi ve genetik faktörlerin kanser oluşumunu etkilediğini belirten Raziye Kocaismail, rutin elle ve usg muayenesi, yenilen içilenlere dikkat, çevresel faktörlere dikkat, bağışıklık sistemini düşürebilecek (iyi ve doğru beslenememe, iyi uyuyamama), kan değerlerini düşürebilecek her faktörden uzak kalınması, uzun süreli depresyon ile stresten uzak olunması tavsiyesinde bulundu.

Ülkede yapılan tedavilere de değinen Kocaismail, bugün Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2 Onkolog, güçlü dahiliye uzmanları ve hemşire kadrosu ile yapılan tedavilerin yanında, Yakın Doğu Hastanesi’nde 2 Onkolog bulunduğunu kaydetti.

“Meme kanserinde artık ülkemizde yapılamayan bir tedavi yoktur” diyen Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin meme kanseri farkındalık ayında yaşı gelmiş kadınları meme muayenesi yaptırmaya çağırdı.

Derneğe ulaşan tüm hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Raziye Kocaismail, geçmiş yıllarda olduğu gibi günde neredeyse 2 tane yeni kanser hastasının kendilerine başvurduğunu söyledi.

“Her yıl 700’ün üzerinde ve yaş oranı gittikçe düşen kanser hastası kapımızı çalarken, bunların yaklaşık 250’si meme kanseri teşhisi alıyor. Derneğin, tedavinin yanında kadınlara kendini iyi hissettiren olmazsa olmazlarından peruk, silikon meme, özel sutyen, lenf ödem korseleri, fizik tedavi bandajları, psikolog danışmanlığı hizmetleri hastalara ücretsiz ulaştırılıyor” şeklinde konuşan Kocaismail, pandeminin de etkisiyle sorunların zaman zaman büyüdüğünü ifade ederek, Covid 19 öncesinde derneğe gelen yardım başvurularına, nakit yardımlarla daha çok yanıt verebildiklerini ancak, konserler, tiyatrolar, balolar, piyango ve birçok etkinliğin yapılamadığı bu süreçte bu konuda zorladıklarını belirtti. Covid 19 nedeniyle bütçesi daraldıkça daralan vatandaşlardan yardım istemeye vicdanlarının razı gelmediğini ancak, hastaların da yardım beklediklerini söyleyen Kocaismail, herkese 1-20 Ekim arasında yıpranmış, yırtılmış dahi olsa çekinmeden giysilerini ve ayakkabılarını derneğe bağışlama çağrısı yaptı.