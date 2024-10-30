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Her yerde Cumhuriyet sevgisi

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü ülke genelinde törenlerle kutlandı

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Her yerde Cumhuriyet sevgisi
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta kondu, şehitler için saygı duruşu ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Kağan Çetinoğlu, Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fadime Kural günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. “Kurtuluş Savaşının devlet kurmak ve bağımsızlık için Türkün gücünün gösterildiği en şanlı mücadele” olduğu vurgulanan konuşmalarda, “eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk ile kazanılan büyük bir zaferin sonucunda kurulan Cumhuriyetin gelecek kuşaklara bırakılacak emanet” olduğu kaydedildi.

Törende, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Yiğit Duman da “Cumhuriyet” adlı şiiri okunmasının ardından  bando eşliğinde Güzelyurt Kaymakamlık Binası önünden hareket eden kortej yürüyüşü Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya geldi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı tören Güvenlik Kuvvetleri Bandosunun mini konseri ile sona erdi.

İSKELE

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıldönümü İskele’de de kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde ve  Ecevit Meydanı’nda yer alan törende, Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, halkın bayramı kutlandı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Ecevit Meydanı’ndaki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Besimoğlu, “29 Ekim” isimli şiiri Dr.Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele öğrencileri Zeynep Zorlu ile Ali Cevizli, “Bugün” isimli şiiri ise İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğrencisi Nisa Nur Işık okudu. İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da dans gösterisi sundu.

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