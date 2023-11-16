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Her yer kırmızı beyaza büründü

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KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü tüm ilçelerde törenlerle kutlandı

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Her yer kırmızı beyaza büründü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü, başkent Lefkoşa yanında tüm ilçelerde törenlerle kutlandı.
Gazimağusa’da ilk tören Gazimağusa Zafer Anıtı’nda yapıldı ve protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle buradaki tören sona erdi. İkinci tören ise Polatpaşa Bulvarı’nda yer aldı.
İskele’de Atatürk Anıtı önü ve Ecevit Meydanı’nda törenler yapıldı.
KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü  Güzelyurt'ta da törenlerle kutlandı.
Lefke’deki tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.
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