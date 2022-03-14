Her yer beyaza büründü

Mart ayında ülkeye kar yağdı, büyük bir heyecan yaşandı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle dağlık kesimlerde bazı yollar trafiğe kapatıldı, birçok araç mahsur kaldı

Kıbrıs güne karla başladı. Bölgede bir süredir etkili olan soğuk hava, dün de kar yağışıyla etkisini sürdürdü. Dağlık ve yüksek kesimler yanında diğer bölgelere de kar yağdı.Mart ayında Lefkoşa’ya kar yağmış olması büyük bir heyecan yarattı.Dağlar ve yüksek bölgeler beyaza bürünürken, yerleşim birimlerine de kar düşmesi vatandaşları ve en çok da çocukları sevindirdi. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından kar fotoğrafları veya videoları paylaştı.Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Girne-Lefkoşa ana yolunda St. Hilarion kavşağıyla Girne Sevgi Çemberi-alt geçit arasındaki yol, “Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar – Kantara” yolları, Alevkayası- Karaağaç yolu ve Girne - Değirmenlik dağ yolu trafiğe kapandı.Polis, ülkede etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle dağlık kesimlerde birçok aracın mahsur kaldığını ve bazı yolların bu yüzden trafiğe kapandığını belirterek vatandaşların zorunlu kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.Öte yandan Lefkoşa-Girne ana yolunun Boğaz bölgesinde birçok kişi araçları içerisinde mahsur kaldı.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Lefkoşa-Girne ana yolunun Boğaz bölgesinde araçlarında mahsur kalan kişileri kurtardı.Öte yandan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar, temizlendikten sonra yeniden trafiğe açıldı.Öte yandan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisinde kalan ülkede, dün, hem dağlık bölgelere hem de iç kesimlere kar yağışının etkili olduğunu, kar kalınlığının Selviltepe’de 15 cm’ye kadar ulaştığını söyledi.Buran, üst atmosferin oldukça soğuk olmasından dolayı dağlık kesimlerin yanı sıra iç kesimlerde de kar yağışının etkili olduğunu belirterek, “Lefkoşa ve bölgesi ağırlıklı olarak kar yağışı aldı. Diğer bazı iç kesimlere kısa sürekli kar yağışı düştü ancak hemen arkasından sağanak yağışın gelmesinden dolayı yerde tutmadı” diye konuştu.Buran, Selvilitepe’de kar kalınlığının 10-15 santimetreye ulaştığını da bildirdi.Mart ayında “nadiren” kar yağışı görüldüğünü belirten Buran, 10 Nisan 1987’de ülke genelinde kar yağışının etkili olduğunu anımsattı. Buran, Lefkoşa’da en son Şubat 2015’te kar yağışı olduğunu da hatırlattı.Buran, bu sabah saatlerinde ise don olayı beklendiğini ifade ederek “Yarın hava, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde Karpaz bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali yüksek” diye konuştu.“15 Mart Salı günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı ülkenin tamamında etkili olabilir” diyen Raif İlker Buran, 16 Mart Çarşamba günü havanın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağını; 17 Mart Perşembe günü parçalı, çok bulutlu zamanla sağanak yağmur olacak. 18-20 Mart tarihleri arasında ise hava paçalı bulutlu olacak” dedi.Meteoroloji Dairesi Müdürü’nün verdiği bilgilere göre, hava sıcaklığı, pazartesi ve salı günü 10-13°C dolaylarında; çarşambadan itibaren ise 15-18°C dolaylarında seyredecek.Rüzgar; pazartesi ve salı günleri kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şeklinde esecek. Diğer günlerde kuzey ve doğudan, orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak devam edecek.15-16 Mart tarihlerinde sabah saatlerinde de don olayı bekleniyor.Mart ayındaki sıcaklıkların mevsim normallerinin 20 °C olduğunu ancak şu anda sıcaklıkların yaklaşık 7 ile 10 °C altında seyretmekte olduğunu belirten Buran, “16 Mart’tan itibaren hava sıcaklıkları 18-20 °C’ye çıkacak. 21-22 Mart tarihlerinde mevsim normallerine ulaşacak” dedi.Ancak Buran, Mart ayı boyunca sıcaklıkların, mevsim sıcaklığının altında seyredeceğine de işaret ederek, 21-22 Mart tarihlerinde sıcaklıkların, peak yapıp, mevsim normallerine yani 20 derecelere ulaşmasından sonra yine düşüş göstereceğini söyledi.