''Her gün yaşarken ölmek nedir bilirmisiniz?''

İsias Otel enkazının altında 14 yaşındaki kızı Serin’i kaybeden acılı anne Pervin Aksoy İpekçioğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Bu masum çocuklara nasıl kıydınız? Bizi öldürdünüz, her gün yaşarken ölmek nedir bilir misiniz? Davamız acımızın dilidir. İsias katilleri, dilerim ki siz de her gün yaşarken ölürsünüz, üç kuruş uğruna hayatlarımızdan kopardığınız yavrularımızın acısında boğulursunuz.”
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