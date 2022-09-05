“Her gün kayıp eşinin en sevdiği yemekleri yapanlar var”

Kimliklendirme Koordinatörü Gülbanu Zorba, DNA örneği almak için gittikleri bir evde, eşinin yolunu bekleyen bir kayıp yakınının her gün, eğer o gün dönerse bulsun diye eşinin en sevdiği yemekleri yaptığına şahit olduğunu anlattı



Kayıp Şahıslar Komitesi’nde Kimliklendirme Koordinatörü Gülbanu Zorba, 2006’dan bu yana KŞK’da… İşe ilk başladığında kayıp yakınlarına gidip görüşmeler yapıyor, kayıplarla ilgili bilgileri ve kayıp yakınlarının DNA örneklerini alıyormuş.

DNA örneği almak için gittikleri bir evde, eşinin yolunu bekleyen bir kayıp yakınının her gün, eğer o gün dönerse bulsun diye eşinin en sevdiği yemekleri yaptığına şahit olan Zorba, “Böyle bir bekleyiş içinde olduğunu görmek, o umudun hâlâ orada olduğuna şahit olmak beni çok etkilemişti” diye anlatıyor o günlerde etkilendiği olaylardan birini.

“Aile ağaçlarını çizip kayıp yakınlarından bilgi almak. Akrabalık ilişkileriyle bilgi almak. Detaylı aile ağacı çizmek doğru çizmek çok önemlidir” diyor Zorba, küçük toplumlarda kimliklendirme işinin zorluklarına vurgu yaparak...

Başta DNA örneği vermek istemeyenler olmuş. DNA örneklerinin yurt dışına yollanması konusunda komplo teorileri hâlâ ortalarda sonuçta. Ama DNA örneği alınan herkese imzalatılan onam formunda açıkça belirtildiği gibi alınan örnekler sadece kimlik tespiti için kullanılıyor. Yurt dışına gönderilen örnekler isim değil kodlarla işleniyor.

Kimliklendirme için en iyi bilgi sırasıyla kayıp edilen kişinin çocukları, annesi, babası ve kardeşlerinden alınabiliyor. Bu çevreden uzaklaştıkça DNA paylaşımı da azalıyor.

Bu arada kimliklendirme teknolojisi de hızla gelişiyor. Bazen teknolojinin verdiği imkanlardan yararlanılarak eski DNA örneklerine yeniden dönüş yapılıp kimliklendirme yapılabiliyor.

Zorba, işini yaparken karşılaştığı en büyük zorluğun, bulunan örneğin çevresel faktörlerden etkilenmesi nedeniyle oluşan sorunlar olduğunu vurguluyor.

Bazı örnekleri 10’dan fazla defa çalışmaya göndermeleri gerektiğini söyleyen Zorba, kayıp yakınlarından yeterince bilgilendirici DNA örneği yoksa bunun da süreci uzatan bir etken olduğunu belirtiyor. Tüm aile kayıp olduğu durumlarda da farklı metotlar kullanmak gerekiyor.

Kimliklendirme süreci sırasında, DNA raporu tek başına ele alınmıyor. DNA raporu çıktığında bir uzlaşı toplantısına gidiliyor. Burada tüm birimler bir araya geliyor. Her birimi ilgili dosya hakkında kendi elindeki bilgileri paylaşıyor, bu bilgiler karşılaştırılıyor. Ölüm öncesi ve ölüm sonrası tüm veriler uyumluysa kimliklendirme işlemi sonuçlanıyor.

Ardından bu durum KŞK’nin 3 üyesine haber veriliyor. Bir memorandum gönderiliyor. Ardından ailelere bilgi vermesi için psikolog görevlendiriliyor.

