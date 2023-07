Her gün 5-10 kişi Güney’de çalışmak için başvuruyor

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, hemen hemen her gün en az 5 ya da 10 kişinin sendikaya güneyde çalışmak için ulaştığını açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, mart ayı itibariyle Güney Kıbrıs’ta Sosyal Sigortalara kayıtlı 2 bin 400, kayıtsız 600 Kıbrıslı Türk çalışan olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Aşam, ülkedeki yaşam ve çalışma koşulları, enflasyon, TL’nin değer kaybı nedeniyle her yaş grubundan insanın çalışmak için güneye gitmek istediğini söyledi.

Koral Aşam, BAĞIMSIZ TV’de Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay ile köşe yazarı Emin Akkor’un sunduğu “Empati” programına konuk oldu.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, ülkemizde yaşam koşullarının, enflasyonun, TL’nin geldiği durumun ve çalışma koşullarının belli olduğunu söyleyerek bu nedenle de her yaş grubundan insanın çalışmak için güneye gitmeyi tercih ettiğini belirtti. Koral Aşam, hemen hemen her gün en az 5 ya da 10 kişinin sendikaya güneyde çalışmak için ulaştığını ifade ederek kendilerinin de bu aşamada yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Aşam, 2003’den önce güneyde çalışmak için buradaki asgari mercilerden izin almak gerektiğini ve bu mercilere yakın olanlar izin alabilirken, diğerlerine izin alma sıkıntı yaratıldığını belirtti. Kritik görüşmelerde de izin alamadıklarını kaydeden Aşam, “1998’de babam bir trafik kazası geçirdi. O dönemde güneyde sağlık teçhizatları daha gelişmişti. Ancak geçiş izni verilmedi. Babam hayatını kaybetti” dedi.

“GÜNEYDE SOSYAL SİGORTALARA KAYITLI 2 BİN 400 CİVARINDA ÇALIŞAN VAR”

2003’den sonra izne tabi olmadan güneye geçişin mevzu bahis olduğundan söz eden Aşam, yabancı dili olanların kendilerine iş bulma fırsatı yakaladığını ve bugün itibariyle birçok insanın güneyde çalışmak için fırsat aradığını kaydetti.

Mart ayı itibariyle güneyde Sosyal Sigortalara kayıtlı 2 bin 400 civarında olduğundan söz eden Aşam, 600 civarı da kayıtsız çalışan olduğunun tahmin edildiğini ifade etti. Aşam, her yıl ortalama 5 bin, 6 bin Kıbrıslı Türk’ün güneydeki iş potansiyelinden faydalandığını söyledi.

Koral Aşam, “İşsizlik parası almanın belli koşulları var. Orada işten durdurmalar sendika tarafından yapılır. Sendika yoksa bireysel olarak yapılır. Ondan da elimizden geleni yapıyoruz. Güneyde emeklilik yaşı 65’dir” dedi.

Koral Aşam, geçen yıl Güneydeki otel inşaat alanında özel sektördeki iş açığının 8 bin olduğunu söyleyerek, işverenlerin talebinin bu alanda Kıbrıslı Türklerden faydalanmak olduğunu belirtti.

Aşam, “860 başlangıç ücreti. Sendikal olarak örgütlenemeyen dezavantajlı sektörler için geçerliydi. Yurt dışından bu ücrete çalışan insan bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü orada bu paraya hayatını idam ettirecek çalışan bulmakta sıkıntı vardı. Ancak burada olanların yaşayacak evi var. Burada yaşamak avantajlı oluyor. Ancak orada yaşayıp orada çalışmak da aynı avantaj yok” dedi.