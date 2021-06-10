Her gün 300 turiste özel bileklik

Güvende Kal uygulaması ile dün saat 12.00 itibarıyla 11 bin 993 kişi, özel bileklik takılarak adaya geldi



Sağlık Bakanlığı, KKTC karantina takip sistemi “Güvende Kal” uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ve Güvende Kal uygulamasını geliştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, süreç hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Güvende Kal uygulaması ile dün saat 12.00 itibarıyla 11 bin 993 kişinin özel bileklik takılarak adaya geldiği açıklandı. Basın toplantısında “Her gün 300 turistin özel bileklik uygulaması ile adaya geldiği” açıklandı.

Şu anda “çift aşılı” kişiler ülkesinin risk durumuna göre PCR testle karantinasız giriş yapabiliyor, ancak, aşılı olmayan yolcular, bileklikle ev karantinasına tabii tutuluyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “ev karantinası” sistemi ile hem sağlık anlamında başarı sağlandığını, hem de devlete maddi kazanç sağlandığını söyledi.

Üstel, 1 Temmuz’da Avrupa Birliği’nin Green Pass ve Türkiye’nin e-nabız ve HES kodu uygulamalarıyla entegre olunacağını açıkladı. Bu uygulamalara entegre olunması ile birlikte, gelen kişilerin test, hastalık geçirme ve aşı bilgilerinin rahat bir şekilde sorgulanabileceğine değinen Üstel, vatandaşların yurt dışında çok daha rahat seyahat edeceğini ve ülkeye gelenlerin ise giriş noktalarında, beklemeden, rahatça giriş yapabileceğini kaydetti.

Karekod uygulamasının ülke içerisinde işletmelerde de kullanılacağını ifade eden Üstel, bu uygulama ile turizmin önünün açılmasını planladıklarını belirtti.

Üstel, dijital karantina uygulaması ve aşı takip sistemiyle çağdaş bir salgın yönetimi yürüttüklerini belirtti, test ve aşılama ile birlikte de sonuç aldıklarını ifade etti.

Ünal Üstel, test sayılarını yükselttik, vaka sayılarını aşağıya çektik, radikal tedbirler aldık, vaka oranında dünyada sayılı iyi ülkeler arasındayız” iddiasını ortaya koydu.

KÜÇÜKÖZDEMİR: “KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EN ÖNEMLI PROJELERDEN BİR TANESİ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise geliştirdikleri “Güvende Kal” uygulaması ile 12 Nisan’dan itibaren yolcu alımına başladıklarını kaydederek, zamanla gelişen ihtiyaçlara göre yapılan güncellemeler hakkında bilgi verdi.

Küçüközdemir, kapasiteleri artırarak ilk başta kısıtlı sayıda dağıtılan bileklikerin, artık her yolcuya takılabildiğine işaret ederek, süreç içerisinde kazandıkları deneyimle birlikte, gelen yolcuların kısa bir süre içerisinde karantina kayıt işlemlerinin, testlerinin ve bileklik takımlarının gerçekleşebildiğini kaydetti.

Kurumlar arası iyi bir senkronizasyon olduğunu belirten Küçüközdemir, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile çok yakın çalıştıklarını vurgulayarak, uygulamanın “kamu-özel iş birliği kapsamında en önemli projelerden bir tanesi” olduğunu söyledi.





Hedef, Temmuz’da toplumun yüzde 60’ını aşılamak



Bakan Üstel, temmuz ayı için hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, daha fazla açılım yapılabilmesi için aşının gerekliliğine değindi. Üstel, 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirterek, temmuz ayı için hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel, önceki gün KKTC’ye Türkiye’den 50 bin Sinovac aşısı geldiğini, öncesinde de yine Türkiye’den 140 bin aşı geldiğini, Avrupa Birliği’nden 20 bini Astrazeneca, 10 bini Biontech olmak üzere 30 bin aşı geldiğini açıkladı.

Üstel, toplumun yüzde 18’ine iki doz aşı yapıldığını kaydederek, 2. dozunu bekleyen kişilerle birlikte bu oranın %22’lere çıktığını, temmuz ayı içinde hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu yineledi.

Bakan Üstel, Türkiye’den Biontech aşısı da talep ettiklerini, bunun için gelecek hafta Ankara ziyareti yapacaklarını ifade etti. Üstel, gelecek hafta gerçekleştirecekleri Ankara ziyaretinin ardından, gelecek olan aşı sayısının artacağını belirtti.

