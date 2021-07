Her evde en az bir koronalı olacak

Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi, Dr. Mustafa Akansoy artan COVID-19 vakalarına ilişkin, “Böyle gidersek 60 gün sonra her evde en az bir koronalı hasta olacak" dedi



Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi, Dr. Mustafa Akansoy, artan COVID-19 vakalarına dikkat çekti, “Kurallara uymazsak, kendimizi ve çevremizdeki insanları korumazsak, böyle gidersek 60 gün sonra her evde en az bir koronalı hasta olacak” dedi.

Kurallara uyulmaması, vaka sayılarında yükselişin devam etmesi halinde Eylül ayı başında okulların açılmasının ‘hayal’ olacağına vurgu yapan Akansoy, 300 vaka sınırının aşılacağına da dikkat çekti.

Dr. Akansoy, 2 ay sonra, Ekim ayının başında grip salgınının başlayacağını dile getirerek, “O zaman da hem korona hem de grip ile uğraşacağız” şeklinde konuştu.

Akansoy, önümüzdeki 30 gün içerisinde kurallara uyulması halinde vaka sayılarının düşeceğini, okulların açılması için daha uygun koşulların oluşacağını da belirtti.

Akansoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Böyle giderse 30 ile 60 gün içerisinde olacakları tahmin edebiliyor musunuz? Kurallara uymazsak, kendimizi ve çevremizdeki insanları korumazsak, böyle gidersek 60 gün sonra her evde en az bir koronalı hasta olacak. Böyle giderse; 30 gün sonra Eylül ayının başında okulların açılması ham bir hayal olacak. Böyle gidersek; günlük 300 vaka sınırını aşacağız, bu yük doktor ve hemşirelerinizi ezecek, şimdiden doktor ve hemşire arkadaşlarımız korona pozitif olmaya başladılar. Hastane kapasitesini aşınca diğer hastaneler de pandemi hastanesi olacak. Korona olmayan ve ağır kronik hastalıkları olan hastalarımız hastaneye gelmekten çekindikleri için evlerinde çok zor günler geçireceklerdir. Sadece bu hastalar değil, korona vakalarının hepsine bakmaya mevcut doktor sayısı yetmeyecek. Korona pozitif hastalar evlerinde kötüleşip gelecekler. Böyle gidersek; bütün sektörlerde pek çok kişinin pozitif olması neticesinde ciddi bir iş gücü kaybı olacak. Beni yanlış anlamayınız, katiyetle kapanmaya karşıyım. Vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla her yer açıldı. Yeni normale göre yaşamamız gerektiği konusunda defalarda uyarılar yapıldı. Bizler ne yaptık? Yeni anormale( eski normale) göre davrandık. Bu sonuç kimseyi şaşırtmasın.”

“ÇOCUKLARIMIZ 1.5 YILDIR OKULA GİDEMİYORLAR”

“Çocuklarımız 1.5 yıldır okula gidemiyorlar. Eğitimleri eksik kaldı, ama olaya sadece eğitim açısından bakmayalım. Okulda öğrenecekleri toplumsal paylaşma, sosyalleşme, birlik olma ve pek çok meziyetten yoksun kaldılar. Söyleyin şimdi ne olacak? Bir an önce şu 3 basit kurala uymalıyız. Maske, mesafe, hijen. Ama lütfen uyunuz, uygulatınız ve uyarınız. Önümüzdeki 30 günde bunları başarırsak vaka sayıları düşecek ve okulların açılması için daha uygun koşullar oluşacak.”

“DAHA KÖTÜ NE OLABİLİR?”

“Daha kötü ne olabilir? Hemen söyleyeyim. İki ay sonra, yani Ekim ayının başında GRİP SALGINI başlayacak, o zaman da hem korona hem de grip ile uğraşacağız. Bu ikisinin buluşması akciğerlerde zatürre oluşmasını çok fazla arttıracaktır, bunun sonucunda kapasitemizin üzerinde yaşlı veya genç yoğun bakım hastası olacaktır. Böyle gitmesin. Benim amacım panik yaratmak değildir, sizleri korkutmak hiç değildir. Amacım toplumun daha önceden gösterdiği duyarlığı tekrar göstermesidir. Çünkü Bu duyarlılık gösterilirse önümüzdeki 30 gün içerisinde vaka sayısını kabul edilebilir düzeye çekebiliriz. Aşırı eylemlilik eylemsizliği getirir Bu şekilde devam edersek vaka sayıları geometrik olarak artacaktır. Sonuçta ise binlerce insanımızın hasta olması neticesinde lokantalara, meyhanelere, butiklere v.b. pek çok yere giden insan sayısı çok azalacaktır. Yani, kapanmayacağız ama kapanmaktan daha beter duruma düşeceğiz. Böyle bir durum esnafı perişan edecektir. Son olarak; kapanmamak ve kapanmaktan beter olmamak için burnunuzu ve ağzınızı maske ile kapatınız. Gereken hassasiyeti gösteriniz.”