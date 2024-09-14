banner913
banner932
Süper Kupa yine MTG’nin
Süper Kupa yine MTG’nin
22 0
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
18 0
 
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
28 0
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
45 0
Okullarda güvenlik endişesi
Okullarda güvenlik endişesi
22 0
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
23 0
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
30 0
banner1032

Her Daim Doğa Dostları, "Salamis Harabeleri Yürüyüş" etkinliği düzenledi

banner1020

Her Daim Doğa Dostları Grubu, "Salamis Harabeleri Yürüyüş" etkinliği düzenledi.

banner1045
Her Daim Doğa Dostları, "Salamis Harabeleri Yürüyüş" etkinliği düzenledi
banner971
Her Daim Doğa Dostlarından verilen bilgiye göre, etkinlikte Dr. Ulus Irkad, Salamis’de doğan “Stao felsefesi” hakkında sunum yaptı ve Salamis harabelerine farklı bir bakış açısı ortaya koydu.
Etkinlikte kültürel değerlerin önemine vurgu yapan Her Daim Doğa Dostları Grubu, “Kültürel miraslarımıza sahip çıkalım” dedi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.