Her Daim Doğa Dostları, "Salamis Harabeleri Yürüyüş" etkinliği düzenledi

Her Daim Doğa Dostlarından verilen bilgiye göre, etkinlikte Dr. Ulus Irkad, Salamis’de doğan “Stao felsefesi” hakkında sunum yaptı ve Salamis harabelerine farklı bir bakış açısı ortaya koydu.
Etkinlikte kültürel değerlerin önemine vurgu yapan Her Daim Doğa Dostları Grubu, “Kültürel miraslarımıza sahip çıkalım” dedi.
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