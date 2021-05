Her çocuk bir yıldızdır

Dünya Çocuk Konferansı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ev sahipliğinde dünyadan yoğun bir katılımla başladı

Dünya Çocuk Konferansı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ev sahipliğinde dünyadan yoğun bir katılımla dün başladı.KKTC’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Dünya Çocuk Konferansı, yoğun bir katılımla 21 Mayıs'ta başladı. Üç gün sürecek kongrede 50’ye yakın ülkeden 200’ün üzerinde bildiri sunulacak. İlki geçen yıl Ankara’da düzenlenen Dünya Çocuk Konferansı, pandemi koşulları nedeniyle bu yıl online olarak düzenleniyor.Dünya Çocuk Konferansı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Çocuk Konferansı Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü ve Dünya Çocuk Konferansı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli ile Birleşmiş Milletler UNICEF Türkiye Temsilcisi Sema Hosta’nın konuşmaları ile başladı.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından desteklenen klasik müzik yarışmasında da ödül alan Rauf Kasimov’un öğrencisi KKTC’nin başarılı çocuk sanatçısı piyanist Can Sakkaoğlu’nun Wolfgang Amadeus Mozart'ın Türk Marşı performansı da açılış seremonisine renk kattı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü master öğrencisi Begüm Tekakpınar da bir Kuzey Kıbrıs ezgisini piyano eşliğinde seslendirdi. Ayrıca Dünya Çocuk Konferansı’nda oturumların kapanışında da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü master öğrencisi tarafından geliştirilen projede liseli öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları muzik aletleri ile Çevre ve covid 19 ile ilgili özel şarkı seslendirmeleri katılımcılar tarafından çok beğenildi.Dünya Çocuk Konferansı’nda farklı ülkelerden 200 sözlü bildiri sunulacakKonferansta, çocuk haklarından eğitime, göçten, çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar pek çok konu başlığı tartışılarak önemli bir vizyon çalışması gerçekleştiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Moskova Sağlık Enstitüsü, Federal Institute of Mato Grosso do Sul State University of Brazil, University of Batna, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir çok akademisyen 200 bildiri sunacak.Dünya Çocuk Konferansı’nda aralarında başta KKTC ve Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kazakistan, Hindistan, Güney Afrika, Bulgaristan, İran, Slovenya, Bakü, Cezayir, Moskova, Pakistan, ABD ve Sırbistan’ın da yer aldığı pek çok ülkeden katılımcı yer alıyor.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Çocuk Konferansı Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı Anna Günsel, konferansın açılış seremonisinde yaptığı konuşmasına, dünya çocukları için yaşanabilir bir dünya hedefiyle hayata geçirilen bu vizyoner buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek başladı. Anna Günsel, “Pandemi koşulları olmasaydı Dünya Çocuk Konferansı'nda siz değerli katılımcılarımızı KKTC’de ağırlamak isterdik. Ancak tartışılacak konuların önemi o kadar yüksek ki toplantıyı ertelemek istemedik. Dünya Çocuk Konferansı ile çocukları merkezine koyan bilimsel bir tartışma ortamı yaratarak önemli bir vizyoner çalışmayı hayata geçireceğiz. Bu nedenle, bu konferansın uzaktan bile yapılmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin henüz çok genç bir çocuk üniversitesi olsa da arkasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi'nin yaklaşık yarım asırlık bilgi ve tecrübesinin bulunduğunu söyleyen Anna Günsel, “Geçtiğimiz iki yılda 500 çocuğa ulaşmak, onların hayatına dokunmak ve kendini keşfetme yolculuğunu paylaşmak bizim için tarif edilemez bir keyif oldu” ifadesini kullandı.Günsel, çocukların daha iyi bir dünyada yaşamaları ve daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için yerel çabaların tek başına yeterli olmadığını, bu çalışmaların küresel ölçekte tartışılması ve bütün dünyada uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Anna Günsel, “Dünya Çocuk Konferansı'nın bu anlamda çok değerli bir işlevi olacağına inanıyorum” dedi.Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ise farklı dillerde “günaydın” diyerek başladığı konuşmasına “Ailelerin, ülkelerin ve dünyanın geleceğini, çocukların nasıl yetiştiği belirleyecek” sözleriyle devam etti. Ev sahipliği yaptıkları Dünya Çocuk Konferansı’nın işte bu sorunun cevabını arayacağını söyleyen Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Daha iyi dünya için çocukları, tüm dünyadaki yaşıtlarıyla sevgi ve saygıyla büyümelerini sağlamak gerekiyor. Eğitim öğretim içerikleri, onların kendi yeteneklerini keşfedecekleri ve becerilerini geliştirebilecekleri, kendilerini gerçekleştirebilecekleri, özbenliğine ve başkalarına saygılı, özgüveni tam bireyler olarak yetişmelerini sağlamalı. Çünkü her çocuk tek ve biriciktir. Her çocuk bir yıldızdır. Biz yetişkinlere düşen görev, onlara özgürce parlayacakları ve daha güzel bir dünya yaratacakları ortamları oluşturmak, fırsatları vermektir” ifadesini kullandı.Konferans boyunca araştırmacıların sunacakları bildirilerin, çocukların daha mutlu bireyler olmaları ve daha güzel bir dünya yaratmaları için yol göstereceğini ifade eden Prof. Dr. Meriçli, Afrika, Amerika, Asya, ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden bilim insanlarının çocuklarla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını birlikte değerlendirecek olmasının, belirlenecek küresel çocuk politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. 200’den fazla sözlü bildirinin sunulacağı konferansın sonunda Kongre Sonuç Bildirisi hazırlanacağını da belirten Prof.Meriçli, sunulan bildirilerin tam metinlerinin de ayrıca Bildiri Kitabı (Proceedings Book) olarak yayınlanacağını belirtti.21 Mayıs'ta başlayan ve 23 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar devam edecek Dünya Çocuk Konferansı ile ilgili detaylı bilgiler www.worldchildrenconference.org adresinde yer alıyor.