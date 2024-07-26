Her biri birer kahraman

Taşpınar köyünde 25 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Rum saldırıları sonucu şehit düşenler, törenle anıldı

Taşpınar'da, 25 Temmuz 1974'te şehit düşenler dün Taşpınar Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

1964-1974 Milli mücadele yıllarında Rumlar tarafından yapılan saldırılarda, Taşpınar Köyü’nü korumak için köyde kalınarak, kanının son damlasına kadar savaşıp 12 şehit verilmişti. 9 şehidimizin Taşpınar şehitliğinde, bunlardan ayrı olarak 1964 yılında şehit olan 3 şehidimizin mezarı ise köy kabristanlığında bulunuyor.

Dünkü tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende, Doğancı İlkokulu öğrencisi Mira Özakdenizli “Bu vatan kimin” isimli şiiri okudu. Doğancı İlkokulu öğretmeni Gülten Çağla Uluşan’ın günün önem ve anlamını belirten konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Tören, şehitlik özel defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 2’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Hüseyin Ulak tarafından imzalanmasıyla devam etti. Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardından sona erdi.

Taşpınar’da milli mücadele yılları ve Barış Harekâtı sırasında şehit olanlar için düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlerin unutulmadığını ve unutulmayacağını vurguladı.

Tatar, halkın geleceği için kendi hayatlarını feda eden şehitlerin birer kahraman olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz" ifadesini kullandı.

Rum-Yunan ikilisinin acımasız saldırıları karşısında şehit düşenlerin manevi huzurunda olduklarını belirten Tatar, “Kanlarının son damlasına kadar vatan savunmasında, halkımızın geleceği, kendi geleceklerini, hayatlarını ve canlarını feda etmelerini, buradan yeniden bütün samimi duygularımızla paylaşıyoruz. “dedi.

Tatar, halkın geleceği için kendi hayatlarını feda eden şehitlerin birer kahraman olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.” ifadesini kullandı.

Tatar, dünyanın bugün Gazze’de yaşanan vahşet ve zulme, 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarına olduğu gibi seyirci kaldığını ifade etti.

Yunanistan Başbakanının, Kıbrıs Türkü’nü yalnızlaştıracak, Türkiye’den kopartacak ve Türkiye’nin adadaki bir çözümün parçası olmasını kabul etmeyen açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Tatar, "Biz böyle bir oyuna gelmeyeceğiz. Biz böyle bir tehlikeyi asla göze alamayız. Kıbrıs milli davası devam ediyor.” dedi.

Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa KKTC devletinin egemen bir Türk devleti olarak çözümün bir parçası olacağının altını çizen Tatar, Türk askerinin varlığı ve anavatan Türkiye’nin garantisi kendileri için yaşamsal olduğuna dikkat çekti.

