banner762
banner815
Cinsel içerikli şantaja dikkat
Cinsel içerikli şantaja dikkat
11 0
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
43 0
 
Klasikler slalom için piste çıktı
Klasikler slalom için piste çıktı
14 0
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
16 0
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
20 0
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
35 0
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
31 0
banner797

“Her bakanlık ayrı bir kraliyet gibi”

banner476

CTP lideri Erhürman “İnsanlar evine 7 liraya ekmek alabilecek mi hesabı yaparken, birileri oturduğu yerde memleketi 80 milyon zarara uğratıyor” dedi

banner825
“Her bakanlık ayrı bir kraliyet gibi”
 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Akdoğan’ı ziyaret etti, bölge halkının sorunlarını dinledi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bazı milletvekilleri ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif de eşlik etti. CTP heyetine Akdoğan’da yoğun ilgi gösterildi. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşananlardan hükümetin bir bütün olarak sorumlu olduğuna dikkat çekti.
KIBTEK’i bu duruma düşürenlerin sürekli birbirini suçladığının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, her bakanlığın ayrı bir kraliyet gibi davrandığına dikkat çekti. Toplumun halihazırda 80 milyon TL zarara uğratıldığını belirten Erhürman, bunlar yaşanırken ise insanların alım gücünün düşmeye devam ettiğini ifade etti. Yaşatılanlardan hükümetin bir bütün olarak sorumlu olduğunun altını çizen Erhürman, “İnsanlar evine 7 liraya ekmek alabilecek mi hesabı yaparken, birileri oturduğu yerde memleketi 80 milyon zarara uğratıyor” dedi.
Artık bıçağın kemiği delip geçtiğine vurgu yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, bu yapıyı tertipleyecek tek şeyin ise seçim olduğunu kaydetti. Üretimin durma noktasına geldiğini, alım gücünün yerlerde süründüğünü dile getiren Erhürman, hükümetin ise yönetmeme haline devam ettiğini belirtti. Maliye’nin gelirlerini artırdığına da işaret eden Erhürman, asgari ücretin artırılması için, ihtiyacı olan işletmelere Maliye’nin destek vermesi gerektiğini kaydetti. Hiçbir UBP döneminde bile bu kadar anomalinin yaşanmadığına dikkat çeken Erhürman, yaşananların toplamının gereğinin ise istifa olduğuna vurgu yaptı. Hem Meclis’te hem sokakta mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının her alanda var oluş mücadelesi içinde olduğunu dile getirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.