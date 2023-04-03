“Hepsinin hesabı sorulacak”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çocukların hayatını kaybettiği İsias otelle ilgili yargı sürecini ciddi şekilde takip ettiğini söyledi ve “Hepsinin hesabın sorulacak” dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hiçbir ayrım gözetmeden depremzedelerin yanında olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı’nın özel yayınına konuk olan Oktay, Şampiyon Meleklerin aileleriyle görüşmesini yorumlarken “Sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.

Depremde 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybetmesinin Kıbrıs’ta farklı bir acı oluşturduğunu ifade eden Oktay, Şampiyon Meleklerin mezarlarını ziyaret ederek ailelerin acısını paylaştığını, bazı ailelerle görüştüğünü söyledi.

Ailelerin, çocuklarının hayatını kaybettiği otelle ilgili yargı sürecini ciddi şekilde takip ettiğini, kendilerinin de takipte olduklarını ifade eden Fuat Oktay “Hepsiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Her ilde savcılıklarımız soruşturmaya devam ediyor. Hepsinin hesabın sorulacak” dedi.

Oktay, depremde yıkılan binalarla ilgili 1600’e yakın şüpheliden 350’sinin tutuklandığını, bunlardan 4’ünün İsias Hotel’le ilgili olduğunu bildirdi.

Fuat Oktay, “Biz hem burasıyla hem diğer tüm binalarla ilgili çok ciddi takipçisi olacağız. Bir daha böyle felaketler olmasın istiyoruz, bundan ders çıkarılsın istiyoruz” diye konuştu.

