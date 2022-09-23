

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan’ın önceki günkü toplantılarında, “kendisiyle görüşmeden sendikalarla anlaşmaya varan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ‘sendikalarla müzakere sürecindeki görevinden’ aldığını” söylediğini öne sürerek, bunu bir “tiyatro” olarak nitelendirdi.

Bengihan, “Bu ülkeyi yönetmek, sorumluluk ister, ciddiyet ister, bilgi ister. En önemlisi aidiyet ister, yurdunu sevme, emekçiye değer vermek ister. Eksiklik budur” dedi.

Hükümetin kaynak olmadığını söylediğini ancak Demokrat Parti Kurultayı’nın ertesi günü, Turizm Bakanlığı’na 7 tane “partizanca” istihdam yapıldığını öne süren Bengihan, kamu sınavlarına yıllarca çalışan, 1-2 puan düşük alan ve hatta birinci gelenle aynı puan almış olmasına rağmen mezuniyet yılı önceliği nedeniyle elenen kişilerin varlığına dikkat çekti.

Bengihan, “Hepinize yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

