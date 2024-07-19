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“Hepiniz cezanızı çekeceksiniz”

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Mersin’de mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybeden Ali Can Gül’ün babası Hasan Gül, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan bir hemşirenin serbest bırakıldığını ifade ederek, “Hepiniz cezanızı çekeceksiniz” dedi

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“Hepiniz cezanızı çekeceksiniz”
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Mersin’de 5 Haziran tarihinde, mide balonu operasyonu sırasında oğlu Ali Can Gül’ü yitiren baba Hasan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili tutuklu bulunan bir hemşirenin serbest bırakıldığını açıkladı.
Alınan kararın beklenilen bir karar olduğunu da söyleyen Gül, “O katil gezerken onun içerde olması zaten normal bir şey değildi. Adaletin nasıl işlediğini buradan anlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Hasan Gül’ün açıklaması şöyle:
“Sevgili arkadaşlar bugün bazı gelişmeler oldu. Tutuklu hemşireyi serbest bıraktılar. Beklediğimiz bir karardı o katil gezerken onun içerde olması zaten normal bir şey değildi. Adaletin nasıl işlediğini buradan anlıyoruz bazı haberler onların başvurusuyla kaldırıldı hukuki gerekçelerden dolayı bunlar mühim şeyler değil biz güçlüyüz çünkü haklıyız hastane sahibi pardon hastane icra kurulu tarafından yönetiliyor bugün bir açıklama yaptı savunma amaçlı ama birkaç yalakası hariç linç edildi çünkü biz haklıyız ve dünden daha güçlüyüz onların basın açıklamasını izledim ve ne halde olduklarını gördüm hemşirenin ailesi tehdit etti bunları çıkartmazsan konuşuruz diye ama er ya da geç konuşacaksınız zamanla sabrederek daha sakin olmayı öğrendim ve hedefe kitlendim hepiniz cezanızı çekeceksiniz sizi çok seviyorum hepinize tek tek teşekkür ederim sizin gibi dostlarımız var haklı olanın güçlü olduğu ve adaletin her kişiye ayni uzaklıkta olduğu bir ülke için hep beraber savaşalım.”
 
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