Eczacı Dicle Tekiner, Türkiye iç piyasasında her 100 ilaçtan 30’unun bulunamadığına dikkat çekti ve ekledi: "Eğer acilen ilaç tedariğinin rahatlatılması için önlemler alınmazsa bu kış hepimizin sağlığı tehdit altında olacak"

Eczacı Dicle Tekiner, Türkiye iç piyasasında her 100 ilaçtan 30’unun bulunamadığını söyledi ve ciddi bir ilaç krizinin içinde olduğumuzu belirtti.

“Kış döneminde başta zatürre olmak üzere akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda, özellikle antibiyotiklerde çok ciddi eksiklikler yaşanmakta. Bu eksiklikler de halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek. İlaç konusunda sadece tek bir pazara bağlı olan KKTC için ise çok daha ciddi sorunların bizi beklediği aşikar” ifadelerini kullanan Tekiner, eksikliklerin halk sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizdi ve ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Tekiner’in açıklaması şu şekilde:

“Türkiye Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan’ın açıklamasına göre, ilaç Euro kuru güncel Euro kurunun şu anda %47’si. Geçtiğimiz yılın Aralık ayından itibaren ilaca zam gelmemesi nedeniyle, özellikle ithal ilaçlarda Türkiye piyasasında çok ciddi ilaç eksiklikleri yaşanıyor. İçinde bulunduğumuz haftadan itibaren Türkiye iç piyasasındaki her 100 ilaçtan 30’u bulunamıyor. Bu nedenle eczaneler özellikle reçeteli hastaların ilaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve hasta seçmek zorunda kalıyor. Çok ciddi bir ilaç krizinin içindeyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz aylar ve yaklaşan kış döneminde başta zatürre olmak üzere akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda, özellikle antibiyotiklerde çok ciddi eksiklikler yaşanmakta. Bu eksiklikler de halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek. İlaç konusunda sadece tek bir pazara bağlı olan KKTC için ise çok daha ciddi sorunların bizi beklediği aşikar. Yıllardır çözülemeyen ilaç krizi ve tek bir piyasaya bağımlılık konusunda ivedilikle çok ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Kışın çetin geçeceği şimdiden okullarda ortaya çıkan salgınlardan belli. Eğer acilen ilaç tedariğinin rahatlatılması için önlemler alınmazsa bu kış hepimizin sağlığı tehdit altında olacak.”