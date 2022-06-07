CTP lideri Erhürman’dan, üç yasa tasarısına tepki: “Bu tasarılar hükümet tarafından geçirilmeye çalışılması halinde Cumhurbaşkanı’na yönelik hoşnutsuzluk yaratacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyeceğiz. Hepimizi içeri sokun”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ‘ivedilik’ talebiyle düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan 3 yasa tasarısını gündeme getirmesini eleştirdi, “Bunlar komiteden geçmeyecek, sizin de vicdanınız el vermeyecek” dedi, “Temel hak ve özgürlüklerin kısırlaştırılması, kullanılamaz hale mi gelmesi lazım. Bu, acil ihtiyaç mı? diye sordu.

Erhürman, Meclis’te milletvekillerine seslenerek, ivediliği istenen yasa tasarılarını okuduklarını düşünmediğini belirtti, “Bunu okuyup, anlayıp, onayladığınızı düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum” dedi.

Hükümetin bir numaraları yasa tasarılarını gündeme getirmesiyle otoriteleşme eğiliminde olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erhürman, “Bu yasa tasarıları, temel hak ve özgürlükler içerisinde ilk sıralarda yer alan düşünceyi açıklama özgürlüğünü, iğdiş, kısırlaştırmak üzere ortaya çıkarılan yasa tasarılarıdır” şeklinde konuştu.

Erhürman, yasa tasarılarının içinden bazı maddeleri okuyup, Meclis kürsüsünden eleştirdi, “Bunlar saçmalık. Kim yazmışsa saçma sapan yazmış. Bunlar, inanılır gibi değil” değerlendirmesinde bulundu.

Ciddiyetsizlik ve sorumsuzluğun anlaşılır olmadığına değinen Erhürman, yasa tasarılarının geri çekilmesini istedi, aksi halde Meclis’in havasının değişeceğini dile getirdi.

Erhürman, hükümete de seslenerek, “Bu saçmalıklarla Meclis’in vaktini almayın” çağrısı yaptı.

"DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİZ. HEPİMİZİ İÇERİ SOKUN"

Erhürman, yasa tasarılarının hükümet tarafından geçirilmeye çalışılması halinde Cumhurbaşkanı’na yönelik hoşnutsuzluk yaratacaklarını açıkladı, “Cezasına da razı olacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyeceğiz. Hepimizi içeri sokun” dedi.

Hükümete “Ne yaptığınızı zannediyorsunuz?” diye soran Erhürman, “Hoşnutsuzluk yaratma diye bir suç yaratmak olabilir mi? Bu memlekette muhalefet olmasın mı? Yukarda oturan kimdir, kraliçe mi?” dedi.

Erhürman, “Kendinizden geçtiniz. Hiç olmazsa okuyun. Olacak şey değil. Bu kadar yıldan sonra, yasaklanmış yayını getiriyorsunuz. Bu çağda kitaptan, makaleden mi korkuyorsunuz? Temel hak ve özgürlükleri 100 sene geriye götüren şeyler. Bunlar komiteden geçmeyecek. Saçmalığın dibine vurdunuz. Bunların ivedilik için gelmesi gaflettir, delalettir” dedi.

Erhürman, şöyle devam etti: “Almanya’da Hitler döneminde yapılan yasalar, faşistti ama tutarlılığı vardı. Demokratik değil. Bu yasalarla ilgili eğilim faşizandır, Demokrasi karşıtı ve saçmadır.

“BUNU GERİ ÇEKMEZSENİZ MECLİS’İN HAVASI ÇOK DEĞİŞİR”

İvediliği istenen yasaların derhal geri çekilmesini talep eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bunu geri çekmezseniz Meclis’in havası çok değişir” ifadelerini kullandı.

Bunu getirmek yetmezmiş gibi bir de ivedilik talebinde bulunulduğunu işaret eden Erhürman, gerekçe olarak yasanın bir asır önceye ait olduğunu ancak yapılacak düzenlemelerle bir asır önceye geri dönüleceğini belirtti. Bir asır önceye ait olan yasanın sömürgenin başında bulunan İngiliz Kraliçesi’ni koruma amaçlı çıkarıldığını ifade eden Tufan Erhürman, 2007 yılında bu yasaların kaldırıldığını ancak şimdi yeniden getirilmeye çalışıldığını söyledi.

“KKTC YASA İLE Mİ KURULDU?

Yasada “Cumhurbaşkanına ve veya yasa ile kurulmuş devlete karşı” şeklinde bir ibare olduğuna dikkat çeken Erhürman, “KKTC ile yasa ile mi kuruldu?” sorusunu sordu. KKTC’nin değil yasa, Anayasa ile bile kurulmadığına dikkat çeken Erhürman, KKTC’nin 1983’te kurulduğunu, Anayasası’nın da 1985’te yazıldığını anımsattı. Bu çağda birinden hoşnutsuz olmak diye bir suçun olamayacağını dile getiren Erhürman, “Ben ana muhalefet partisi başkanı olarak hükümeti eleştirdiğimde hükümete yönelik hoşnutsuzluk yaratmış olmaz mıyım? Sarayda oturan kimdir? Kraliçe mi? Hiç çekinmeden de bir asır önceki yasalarda değişiklik yapmak lazım deyip 1 asır önceye dönmek istiyorsunuz? Kendinizden geçtiniz. Hiç olmazsa aranızdan birisi okusun. Bu kadar yıldan sonra yasaklanmış yayın getiriyorsunuz. Bu çağda kitaptan makaleden mi korkuyorsunuz? İnsanlar kitap okuyup galeyana mı gelecek?” dedi.

“Bu Meclis’ten bu saçmalığı ivedilik alarak geçiremezsiniz” diyen Erhürman, demokratik ülkelerde böyle bir şey olmadığını, tasarıların ilkellik olduğunu vurguladı.

Erhürman bu yasa tasarılarının Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine değindi, “Kendi iradenizle hareket etmiyorsunuz. Kendi vekillerinizi paspas edeceksiniz. Nereye ne ispat etmeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

