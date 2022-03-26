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“Hepimiz elimizi taşın altına koyma dönemi içerisindeyiz”

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Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu sıkıntılı dönemi yeneceğini kaydetti ve “Hepimiz elimizi taşın altına koyma dönemi içerisindeyiz” dedi

“Hepimiz elimizi taşın altına koyma dönemi içerisindeyiz”
 
Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın (MEMUR-SEN) 6’ncı Olağan Genel Kurulu yapıldı.
MEMUR-SEN’in 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olağanüstü koşullardan geçildiğini belirterek, dünyada yaşanan olumsuzlukların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de yansıması olduğunu söyledi.Tatar, birlik beraberlik içerisinde, devletin imkanları, Anavatan Türkiye’nin desteği ve yapılacak olan çalışmalarla sıkıntıların aşılacağını kaydetti.
Tatar, devlete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, “Devlet varsa biz varız, devlet zafiyete uğradığı anda devletin herhangi bir olumsuzluğu ortaya çıktığı anda o zaman gidecek yerimiz yoktur” dedi.
Geçmişin iyi bilinmesinin önemine işaret eden Tatar, geleceğe bakarken Anavatan Türkiye’nin de desteği ile Kıbrıs Türk halkının varlığının devamı için devlete ve egemenliğe sahip çıkmanın önemini vurguladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, içinde bulunan sürecin son yılların ekonomik anlamda en sıkıntılı süreci olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle Avrupa, komşu ülkeler ve KKTC’yi derinden etkilemeye devam ettiğini söyledi.
Özellikle akaryakıttaki aşırı yükselmenin, dövizdeki dengesiz artışın tüm ekonomik dengeleri alt üst ettiğini söyleyen Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının bu sıkıntılı dönemi yeneceğini kaydetti.
Sucuoğlu, “Hepimiz elimizi taşın altına koyma dönemi içerisindeyiz. Gönül çok güzel şeyleri vermek, hakları daha da artırmak ister. Çalışanların gelirini daha da artırmak ister. Kısa da olsa bu süreci hep birlikte yaşayıp daha sonra bu sorunları geride bırakıp hak ettiğimiz noktaya kavuşacağız” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu tip sıkıntılı dönemleri kısa sürede atlatabilecek kabiliyette olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu sürecin atlatılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve Kıbrıs Türkü’nün çok daha zor dönemleri başarı ile atlatmayı bildiğini söyledi.
 
 
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