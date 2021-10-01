“Hep engellerle karşılaştık”

DP Genel Başkanı, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, şikayet etti ve çalışmaların hayat bulması noktasında hep engellerle karşılaştıklarını belirtti



Demokrat Parti (DP) Tüzük Kurultayı yapıldı. Kurultayda, parti tüzüğündeki değişiklikler oy birliğiyle kabul edilerek, parti üyelerinin onayına sunuldu.

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’nin her geçen gün büyüyen bir parti olduğunu, tüzüğünün de bu büyümeye paralel olarak daha demokratik bir hale getirilmesi gereksiniminin ortaya çıktığını belirtti.

Ataoğlu, “Pandemi dolayısıyla turizmin KKTC ekonomisi için ne denli önemli olduğunu herkes bir kez daha gördü. Projelerimiz ile hükümete geldik. Gailemiz memleketti, gençlerdi, ekonomi idi. Bu gailemiz doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Özellikle pandemi içerisinde çalışmalarımızı, gece gündüz, toplumsal gaile ile gerçekleştirerek belli aşamalara getirdik” dedi. Ataoğlu, çalışmaların hayat bulması noktasında hep engellerle karşılaştıklarını belirterek, DP’nin muhalefette olduğu dönemlerde özellikle turizm konularında hükümete birçok öneri götürdüklerini hatırlattı.

“Özellikle turizm konularında bizzat kendim, dönemin Turizm Bakanlarına görüş ve önerilerimi, yine toplumsal gaile dürtüsü ile ortaya koymama, her türlü yardım ve desteği belirtmeme rağmen, hiç bir adım atılamadı. Sonuç koskocaman bir hiç oldu” diyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Bütün alternatifleri ortaya koymama rağmen, bu dönemde turizm olmaz dediler. Hükümet görüşmelerinde parti olarak Turizm Bakanlığı’nı istediğimiz zaman da bizlere, Turizm Bakanlığı’nı alın ve bize sunduğunuz önerileri nasıl hayata geçirebileceğinizi görelim dediler, turizmi 12 aya çıkardık.”

Ataoğlu, kapalı devre turizmin ardından pandemi koşulları da dikkate alınarak, açık devre turizme geçiş sağladıklarını, bugün ise turizmi 12 aya yayacak projeler ortaya koyarak, Almanya ile başlayan ve İskandinav ülkeleri ile devam edecek kış turizmini devreye koyduklarını belirtti.

2016 yılında Turizm Bakanlığı döneminde başlattıkları turizmin 12 aya yayılması planlarını bu dönemde hayata geçirdiklerini belirten Ataoğlu, “6 aylık turist hedefimiz olan 100 bin turist hedefimize, 2 haftada 135 bin turistle ulaştık” dedi. Atoğlu, Girne Antik Liman ve Gazimağusa liman projeleri hakkında da; “Girne Antik Liman, bugüne kadar bütün Turizm Bakanlarının sadece fotoğraf çektirdikleri, hiç bir somut adım atamadıkları bir yer haline geldi. Hem Gazimağusa’da yeni bir yat limanı inşaası hem de Girne Antik Liman ile ilgili 4 aşamalı projesini bıkmadan usanmadan çalıştık ve tamamladık” diye konuştu.

