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“Hep birlikte bu günleri aşacağız”

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Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda esnafın kepenk indirmemesi ve vatandaşın alım gücünün korunması gerektiğini söyledi

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“Hep birlikte bu günleri aşacağız”
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 Manavoğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik sıkıntıları çok daha ağır yaşayacağımız günler bizleri bekliyor.
Dün, pandeminin ilk aylarında gösterdiğimiz toplumsal mücadele ve kriz yönetimi ile başarı göstermiş bir halkız.
Bugün, bu mücadelenin çok daha çetin ve dikkatli sürdürülmesi gerekiyor. Bir yandan esnafın, sanayicinin, yerli üreticimizin kepenk kapatmaması, bir yandan da vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor.
Toplumsal mutabakatla bu mümkündür. Hep birlikte bu günleri aşacağız.
Bu memleket sahipsiz değildir.”
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