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Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerine yönelik eğitimlerine yenisini ekledi

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası sürdürdüğü düzenli eğitimlerine bir yenisini daha ekleyerek üyelerine yönelik Temel Yaşam Desteği ve Yeni Doğan Farkındalık eğitimi düzenledi

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerine yönelik eğitimlerine yenisini ekledi
 

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğinde yetmiş kişilik bir gruba yönelik gerçekleştirilen eğitim ve diğer tüm çalışmaların özündeki hedefin daha başarılı hemşireler ve ebeler yetiştirmek ve bu amaçlarda halka sunulan sağlık hizmetindeki kaliteyi artırmak olduğunu belirtti.



Özgöçmen, açıklamasında, "Halkımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için üyelerimiz hemşire ve ebelerin gelişimlerinin katkı koymak amacıyla düzenlenen eğitimde iş birliği sağlayan UKÜ'ye, eğitmen olarak fiilen katkı koyan hocalarımız Yrd. Doç. Dr Nurcan Bilgiç, Uzm. Hemşire Elif İlkan, Prm. Kadir Çekiç'e, birlik eğitim birimimize, katılımcı üyelerimize ve tüm emek verenlere teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.





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