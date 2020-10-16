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Hemşireler ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Hemşireler ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu yapıldı
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. 
Sendika Başkanı Ali Özgöçmen tarafından yapılan açıklamada, Genel Kurulda, yönetim, denetim, disiplin kurularına seçilenlerin belirlendiği, yürütme kurulu seçiminin ise tüzük gereği önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleşecek olan ilk yönetim kurulu toplantısında belirleneceği kaydedildi. 
Yönetim, denetim ve disiplin kurulu şu isimlerden oluştu: 
“Yönetim Kurulu: 
Lefkoşa bölgesi: İbrahim Özgöçmen, Çağrı Şah, Ali Özgöçmen, Arzu Başbuğa, Salih Özçırak, Ümit Gümüllü, Süleyman Duran, Zülfiye Peköz, Fatma Korkmaz, Sultan Duruel
Gazimağusa bölgesi: Nasibe Çevikel, Handan Gür
Girne bölgesi: Adil Yıldız    
Yeşilyurt bölgesi: Hüseyin Turaç
İskele bölgesi: Pınar Fırat Antel
Denetim Kurulu: Hayat Kalkan, Neşe Durak, 
Disiplin Kurulu: Halil Tepe, Serdar Dalkılıç”
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