banner411
banner69
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
19 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
27 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
29 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
13 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
banner460

Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın davası duruşması 24 Ağustos’a ertelendi

banner476

Hemşireler ve Ebeler Sendikası'nın davası duruşması 24 Ağustos’a ertelendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın duruşması 24 Ağustos’a ertelendi.

TAK muhabirinin Sendika Başkanı Ali Özgöçmen’den edindiği bilgiye göre, bugün başlaması beklenen davanın ilk duruşması 24 Ağustos Pazartesi saat 09.00’a ertelendi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere “mevsimlik işçi” adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı dava açmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.