Hemşireler ve Ebeler Birliği: “Geçici işçiler için ara emri aldık”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, “geçici işçi olarak istihdam edilen çalışanlara, kamu sağlık alanında birliğe kayıtlı olmadan hemşirelik yaptırılmasına olanak ve imkan sağlayan" Sağlık Bakanlığı kararlarına, Yüksek İdari Mahkemesi’nde açtıkları davada lehlerine ara emri verildiğini duyurdu.



“Meslek onuru ve haysiyeti için mahkemedeyiz” başlıklı yazılı açıklama yapan Özgöçmen, birlik yasası ve kamu sağlık çalışanları yasasına aykırı hareket edilmesi kadar hemşirelik gibi kutsal ve önemli bir mesleğe, “mevsimlik işçi” akabinde de “geçici işçi” dayatması yapan ve yaptıran herkesi, bu “saygısızlığa” son vermeye çağırdı.

“Kamu yararı, toplum sağlığı, meslek onur ve haysiyetini tehdit eden bu gayri ciddi uygulamaya, hükümetin son vermesine ve yasa kurallarına uymalarına davet ediyoruz” diyen Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Mesleğimizin onur ve haysiyeti ile uğraşmalarına son vermelerini talep ediyoruz.

Bir kez daha hemşirelik ve ebelik mesleğini icra etmek isteyenlerin birliğe kayıt yaptırmaları ve üyeliklerini korumalarının yasa ile zorunlu olduğunu aksi hareket edilmesi halinde suç teşkil ettiğini bilgilendiriniz.

Sürecin en başından beri iş birliği içinde dayanışarak hareket ettiğimiz Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve avukatlarımıza teşekkür ederiz. Dayanışmamız ve mücadelemiz devam edecek.”

