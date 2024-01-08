Hemşireler ve Ebeler Birliği, Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti

Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, yeni dönem yönetim kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse'yi ziyaret ettiklerini belirterek, birliğin bakanlık ile iş birliği içinde çalışabileceği konuları ele aldıklarını ifade etti.





Özgöçmen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönem yönetim kurulunun Gardiyanoğlu ve Köse ile yaptıkları görüşmelerde gündemin özel sektör çalışanı üyelerinin taban maaş sorunları, asgari ücret, Sosyal Hizmetler Dairesi kadrolarında hemşire yokluğu, huzurevleri ve yaşlı bakım evi yasa tasarısı gibi konular olduğunu söyledi.

"Yapılan görüşmede bilhassa özel sektör çalışanı üyelerimize çok net bir mesajımız var” diyen Özgöçmen, şöyle devam etti:

“Eğer günlük ve/veya aylık çalışma saatinden fazla çalıştırılıyor ve bunun parasal karşılığını almıyorsanız dün olduğu gibi bugün de birlik olarak yanınızda olacağımız ve bunun için tereddüt etmeyeceğimizdir. Görüşmede, her iki taraf da bu konuda yapılacak olan şikayetlere tolerans gösterilmeyeceği konusunda hemfikir olduğunu bir kere daha paylaşır ve tüm özel sektör üyelerimizin kendilerini güvende hissetmelerini tekrarlarız.”

