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“Hemşireler artık burada çalışmamak için imza topluyor”

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“Hemşireler artık burada çalışmamak için imza topluyor”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Başkanı İbrahim Özgöçmen, Acil Servis’te yaşanan en büyük sorunlardan birinin sürekli kadrosu bulunmayan personel olduğunu vurguladı. Yeni gelenlerin adapte olamadan gittiğini belirten Özgöçmen, bu nedenle hemşirelerin de ekip olma konusunda sıkıntı yaşadığını anlattı.
“Sağlığın kalbi diyebileceğimiz Acil Servis’te aksaklık vardır ve ne yazık ki Sağlık Bakanı bu aksaklıkları görmemezlikten gelerek her şeyin çok güzel olduğunu iddia etmektedir” ifadelerini kullanan Özgöçmen, huzursuz olan yerde hizmet beklenemeyeceğini vurguladı. Özgöçmen, düzenli kadroların oluşturulmasının ve yeterli sayıda hemşire çalıştırılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.
Acil Servis’te çalışan hemşirelerin artık burada çalışmak istemediklerini söyleyen Özgöçmen, hemşirelerin burada çalışmamak için imza topladıkları ve bu imzaların önümüzdeki günlerde İdare’nin eline geçeceği bilgisini aktardı.
 
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