Hemşire ve yoğun bakım kapasitesi artırıldı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Pandemi Hastanesi’nde 8 hemşire takviye edildiğini, yoğun bakım servisinin kapasitesinin de 36’ya çıkacak konuma getirildiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ndeki (Pandemi Hastanesi) 24 yataklı yoğun bakım servisinin kapasitesinin artırılması ve hastanede görev hemşire sayısının artırılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, Pandemi Hastanesi’ndeki 24 yataklı yoğun bakım servisinin kapasitesinin artırılmasına için hastanenin 12 acil müşahede yatağının yoğun bakım servisi olarak hizmet vermesi için hazır hale getirildiğini söyledi.

Önceki gün Sağlık Bakanlığı’nda ilgili birimlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yaparak, şu anda ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınının “peak” yaptığı (en yüksek değere ulaştığı) bir dönemde sağlık personelinin en iyi şekilde nasıl yeniden organize edilebileceği konusunu ele aldıklarını belirten Deren Oygar, Pandemi Hastanesi’nde görev yapan 75 hemşireye ek olarak, diğer servislerden 8 hemşirenin de buraya sevk edilmesiyle hemşire sayısının 83’e çıkarılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, 100 yatak kapasiteli Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin (Pandemi Hastanesi) 24 yataklı yoğun bakım servisine, 12 acil müşahede yatağının da ilave edilerek servisinin kapasitesinin 36’ya çıkarılabilecek konuma getirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Pandemi Hastanesinin A, B ve C blokları olmak üzere 100’e yakın yatak kapasitesi var. Buna ilaveten, 8-9 ay önce, Psikiyatri Hastanesi’nin kullanılmayan bir kolu da düzenlenerek 40 yataklı bir servis de açılmıştı. Normal servis olarak toplamda 140 yatak kapasitesi bulunuyor. Yoğum bakım servisi 24 yatak kapasiteli. Ayrıyeten hastanede acil müşahede yatağı olarak planlanan ancak yoğun bakıma da çevrilebilen 12 yataklı yataklı bölüm, monitör ve vantilatörleriyle birlikte, hazır hale getirildi.”

Oygar, “Toplantıda, yeniden bir organizasyon yaparak, Pandemi Hastanesi’nde 24 yataklı yoğun bakım ünitesine ilaveten hizmete girecek olan 12 yataklı bölümün açılabilmesi için diğer hastanelerden 8 hemşireyi burada görevlendirdik. Hemşirelerin 6’sı bugün (dün(, diğer 2’si de yarın (bugün) göreve başlayacak” dedi.

OKULLARDAKİ VAKA ARTIŞI

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, okullardaki vaka artışına ilişkin olarak, “Okullarda bizim tespit ettiğimiz vakalar, ‘incident’ vaka dediğimiz daha çok dışardan getirilen vakalardır. Okul içinden değildir. Çocuk bunu dışarıdan, genelde aileden getiriyor. Okul aslında bir bulaşma odağı değil. Okula gidiyoruz, o nedenle bulaş artıyor diye bir şey yok. Daha çok toplumdaki bulaş arttığı için buna paralel olarak okuldaki bulaş artıyor. O nedenle aşılanmaya ve kurallara uymaya dikkat etmeliyiz ki bu çocukların okulları açık kalabilsin, çünkü toplum okullardaki vakaları artırıyor” diye konuştu.

Oygar, “6 yaş üzerine maske kullanıldığı için maske çok iyi koruyor. İlkokullarda çocuklar çok iyi korunuyor... Temas ekibimiz var ve okullarda Pandemi Kurulları var, biz ara ara toplantı yapıyoruz. Geçen Cuma da ortaokul ve listelerle toplantı yaptık. Bir sınıfta bulaş varsa, 3’ten fazla vaka varsa, temaslı olarak kabul edip eve gönderiyoruz. Sınıflar arası teması engellemeye çalışıyoruz. Okulların sürdürülebilirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Oygar, bilimsel olarak, belli bir okul ya da sınıfa yönelik gerekli tedbirleri alarak eğitimin sürdürülebilir olmasına çalıştıklarını söyledi.

“AŞILANMA ORANI GÜNLÜK 9 BİNE KADAR YÜKSELDİ”

Müsteşar Oygar, son zamanlarda toplumda aşılanma oranında bir artış yaşandığına da işaret ederek, şöyle konuştu:

“Günlük aşılanma oranı son bir iki ay önce 1.500’lere düşmüştü. 3’üncü hatırlatma dozlarına teşvik kararı, aşısız kişilerin kapalı alanlara girişlerine ilişkin kararlar ve Sağlık Bakanı’nın çağrılarıyla bu oran günlük 9 bine kadar çıktı. Bunların 1.500’ü daha önce hiç aşı olmayan, 6 bini 3’üncü doz, geriye kalan da 4. doz aşı olan kişilerden oluştu.”