banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
8 0
20 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
13 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
63 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
24 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
18 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
22 0
banner797

Hemşire ve Ebeler Sendikası, maaş kesintileri kararına karşı eylem ve greve gidiyor

banner476

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES), hükümetin maaşlardan kesinti yapma kararına karşı yarından itibaren ek mesaiye kalmama eylemi başlatacağını ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.

banner825
Hemşire ve Ebeler Sendikası, maaş kesintileri kararına karşı eylem ve greve gidiyor
 
 
KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesintiye gidileceği yönünde çıkarılan yasa gücünde kararname konusunda yaptığı yazılı açıklamada, kararnamenin iptali için gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne dava dosyalama, yarından itibaren ülke geneli tüm birimlerde ek mesaiye gelmeme ve yarın ayrıca Girne Akçiçek Hastanesi'nde 08.00-13.00 saatleri arasında grev kararı alıklarını açıkladı.

Özgöçmen, sürecin uzaması durumunda, tüm hastanelerde greve gidileceğini belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.