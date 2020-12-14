Hemşire pozitif, ameliyatlar iptal

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde koroner yoğun bakım hemşiresinin Covid-19 testi pozitif çıktı.





Testi pozitif çıkan hemşirenin, bir kişinin temaslı olduğu öğrenildi. Öte yandan hemşirenin pozitif çıkması nedeniyle birçok ameliyat iptal edildi.



ELTİSİNDEN KAPTI…

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre yoğun bakım hemşiresinin eltisi geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalandı.

Testi pozitif çıkan hemşirenin eltisinin temaslısı olduğu ifade edildi.



DOKTOR VE HEMŞİRELER ENDİŞELİ…

Koroner yoğun bakım hemşiresinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde huzursuzluğa neden oluyor.

Hastanenin Kroner Yoğun Bakım Servisi’nde görevli doktor ve hemşireler, Covid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin sorumsuzluk yaptığını savunurken olası hastane içi bulaştan endişe duyuyor.



“KARDİYOLOJİ SERVİSİ EKİBİ VE YATILI TÜM HASTALARIN TESTLERİ NEGATİF”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, Covid-19 testi pozitif çıkan hemşireyle ilgili açıklama yaptı.

Kardiyoloji Servisinde görevli Covid-19 vakası hemşire ve temaslılarının karantinaya alındığını ifade eden Vaiz, bölümdeki yatılı tüm hastaların da testlerinin negatif olduğunu belirtti.

Vaiz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bölümlerinde maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak çalışıldığının da altını çizdi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“L.B.N.D.H. Kardiyoloji Servisinde bir koroner hemşiremizde covid 19 pozitif saptanmıştır.

Temaslı olan personel karantinaya alınmıştır. Yatılı tüm hastalarımızın PCR testleri negatiftir.

Maske mesafe hijyen kurallarına uyarak çalışılmaktadır. Pandeminin başından beri Yatılı tüm hastalara PCR zorunluluğu olan servisimizde dün itibarıyle tüm ekip PCR taramasından geçirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir Doktor veya başka bir Hemşire ve Sağlık çalışanında covid saptanmamıştır.

Herhangi bir Kardiyoloji uzmanımız Karantinada değildir.

Hasta olan sağlık çalışanımıza geçmiş olsun der, kurallara sıkı bağlılığımızı güçlendirerek, Kardiyoloji servisimizde acil tüm müdahalelerin devam ettiğini kamuoyuna bildiririz.

Herkesi panik olmaya değil, tedbirli olup, kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz...

Saygılarımla..”

