Hemşire lojmanları içler acısı halde

Hemşire lojmanlarının durumu içler acısı hale geldi. Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Bakan Pilli’ye “Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile hemşire lojmanlarını durumunu aktardı.Özgöçmen, iki kere Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin hemşire lojmanlarını gördüğünü ve kış gelmeden yapılacağını söylediğini ifade ederek hala yapılmadığını belirtti.Sosyal medya üzerinden konu ile ilgili tepki gösteren Özgöçmen, “İsterseniz videosunu da yayınlayayım belki yüzünüz kızarır ama sanmam” dedi.KTHES Başkanı Özgöçmen’in açıklaması şu şekilde:“KKTC Sağlık BakanlığıNerdesin Ali Pilli burasının neresi olduğunu çok iyi biliyorsun yazıklar olsun.Dur ben söyleyeyim Sayın Bakan burası hemşire lojmanlarıHani defalarca söz verdiğin, aylardır yapmadığın sözünü tutmadığın yer Sayın BakanHemşirelik ve ebelik mesleğine değerin bu kadar.İki kez bizzat gelip gördünüz ben de vardım yanınızda, aman Allah’ım dediniz.Derhal yapılacak dediniz yapmadınız.Kış gelmeden yapılacak dediniz yapmadınız.Geçen gün yağmur yağdı yine ortalık dağıldı bu fotoğrafları iki gün önce çektim. Tek dertleri insanca yaşayabilme ortamı çok mu zor, her yere var ama hemşireye yok, Ebe’ye yok.Günler öncesinden randevu talebim var halen cevabın yok Sayın Bakanİsterseniz videosunu da yayınlayım belki yüzünüz kızarır ama sanmam.”