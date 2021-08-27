Hemşire alınmazsa kaos olacak

Acil Durum Hastanesi’nde hemşire eksikliği ciddi bir sorun yaratıyor. Maliye Bakanlığı para olmadığı gerekçesi ile hemşire alımı yapmıyor. Hemşire alınmazsa kaos yaşanacağı belirtiliyor





Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, hemşire eksikliğinin hastanede ciddi sorun yarattığını belirterek vaka sayılarının sürekli artmasının tedirgin edici bir noktada olduğunu vurguladı.

Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde hemşire eksikliğinin ciddi bir sorun yarattığını belirterek Başbakan ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı. Hemşire eksikliği sorununun çözülmemesi durumunda hastanedeki bazı birimlerde kısıtlamaya gideceklerini belirten Uçaner, bu durumun kaos başlatacağını vurguladı.

Kapasitenin üzerinde hasta olduğunu ve özellikle hemşire sayısının yetersiz olduğu için hemşirelerin çok yorulduğunu belirten Uçaner, eğer istedikleri hemşire açığı kapanmazsa, hastanedeki bazı birimleri aktive olmaktan çıkaracaklarını kaydetti. Uçaner bununda pandemi ile mücadelede kaos yaratacağını vurguladı.

Uçaner, hemşire alımı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın desteğinin tam olduğunu ama Maliye Bakanlığı’nın maliyede para olmadığı gerekçesi ile hemşire alımı yapamadığını söyledi.

Kalıcı çözüm istediklerini vurgulayan Uçaner, “İstihdam istiyoruz. Çözmezlerse oluşacak olan kaos ciddi sorun yaratacak. Yeni hemşire alımı yapılmadığı takdirde hastanedeki bazı birimler kapatılacak. Bu durum hastalara ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara en ufak bir şekilde zarar vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na seslenen Uçaner, “Sağlık Bakanlığı’nın ve bizim sorunumuzu çözün, yoğun bakım ve servis hemşiresi istiyoruz. 15 hemşire istihdamı ile Acil Durum Hastanesi rahatlar” dedi.

