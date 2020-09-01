Hemen Kazan’ ikinci 100 Bini verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde satışına başlanan Kazı Kazanlar kazandırmaya devam ediyor.

2 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Hemen Kazan’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini bugün kazandırdı. Lefkoşa bölgesi sakinlerinden Hüseyin Varoğlu isimli vatandaşımıza çıkan 100 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulanarak tebrik etti.

900 Bin TL’lik çekiliş 8 Eylül’de

Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül tarihli çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye için bilet satışı devam ediyor. Çekilişin çıkana kadar devam edeceği gece, saat 20.00’de canlı yayınla BRT 1 HD’de yayınlanacak. Canlı canlı izleyebileceğiniz piyango çekiliş sonuçlarına piyangolar.gov.ct.tr adresinden saat 22.00 itibarıyla ulaşabilirsiniz.

