Ticaret Odası, Teknecik Santralı’nda kullanılan yakıtın temiz olmadığının gün gibi ortada olmasına karşın satılan elektriğin maliyetinin temiz yakıt kullanılıyormuş gibi hesaplandığını kaydetti ve “Hem zehirleniyor hem de kazıklanıyoruz” görüşünü belirtti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) elektrik üretilecek diye halkın ve doğanın zehirlenemeyeceğini, Teknecik Santrali’ne baca filtresi takılmasının zorunluluk olduğunu belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Kıb-Tek’e ait Teknecik Elektrik Santrali bacasından salınan zehirli gazlar, bölgede yaşayan insanlarımızı ve doğamızı zehirlemeye devam ediyor. Teknecik çevresinde yaşayanlar zehirlenirken bu soruna sessiz kalmamız talep ediliyor ve KKTC’de yaşayan bütün insanlar bu suça ortak edilerek onların vicdanları da zehirlenmek isteniyor.

Teknecik Santrali’nden salınan zehirli gazların önlenmesi için kaliteli yakıt kullanma sözleri verilmişti. Aylardan beri devam eden kara duman görüntüleri, bu sözlerin tutulmadığının açık kanıtıdır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklama ile Teknecik’te kullanılan yakıtı tamamen kendi olanakları ile analiz etmek istediğini kamuoyuna duyurmuş ve analiz sonuçlarını halkımızla paylaşacağını açıklamıştı. Hem hükümet hem de Kıb-Tek yetkilileri, bu açık çağrımızı görmezden geldiler. Bu suskunluk, kullanılan yakıtın temiz olmadığının yeni bir kanıtı sayılmalıdır.

Teknecik Santralı’nda kullanılan yakıtın temiz olmadığı gün gibi ortada olmasına karşın bize satılan elektriğin maliyeti temiz yakıt kullanılıyormuş gibi hesaplanmaktadır. Hem zehirleniyor hem de kazıklanıyoruz!

Çağrımızı yineliyoruz: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Teknecik’teki yakıt depolarından alınacak akaryakıt örneklerini analiz ettirmek ve sonuçlarını halkımızla paylaşmak için görev talep ediyor. Temiz ve ihale şartlarına uygun yakıt getirdiğini iddia edenleri bu çağrımıza olumlu karşılık vermeye davet ediyoruz.

Teknecik Santralı’na baca filtresi takma girişimleri de rafa kalkmış görünüyor. Defalarca tekrarlanan sözlerin hiçbiri tutulmadı. Baca filtresinin maliyetinin kimi zaman 30 milyon dolar, kimi zaman 10 milyon dolar olarak açıklanması gayrı ciddiliğin kanıtıdır. Baca filtresi konusundaki çelişkili bilgiler, Kıb-Tek yetkililerinin bu konuda ciddi bir çalışma yapmadıklarını da göstermektedir.

Tekrar ediyoruz: Elektrik üreteceksiniz diye halkımızı ve doğamızı zehirlemeye hakkınız yoktur. Teknecik Santralı’na baca filtresi takılması bir zorunluluktur.

Yetkililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur…”



