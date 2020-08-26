Hem Gönyeli halkıyla hem de toplumla dalga geçildi

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Hükümetin hem Gönyeli halkıyla hem de toplumla dalga geçtiğini söyledi ve "Bu etik değil. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Tatmin edici hiçbir gerekçe yok" dedi





Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün; protokole onay kararını veren Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi.

HALKIN SESİ'ne konuşan Tamay Soysan, iptal kararında gerekçe gösterilmesi gerekirken bunun yapılmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu tarafından önce Telekomünikasyon Müdürlüğü'ne anlaşma yapma yetkisi verildiğini ve sonra da kararın iptal edildiğini dile getiren Soysal

bu kararın yasal olmadığını ve hukuki zemini bulunmadığını söyledi.

Hükümetin söz konusu kararla hem Gönyeli halkıyla hem de toplumla dalga geçtiğini ifade eden Soysal, "Bu etik değil. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Tatmin edici hiçbir gerekçe yok" dedi.

Tüm özelleştirme modellerine karşı olduklarına dikkat çeken Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, protokolün iptalinin siyasi olduğunu düşündüklerini belirtti.

