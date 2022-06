“Hem devlette, hem evlerde travma yaşanacak”

CTP lideri Erhürman, dövizle öğrenci kabul eden özel okullarda ücretin yıllık 4000 sterlin, TL üzerinden öğrenci kabul edenlerde de yıllık 44,000 TL’ye ulaştığına dikkat çekerek “Dede-nene desteği yoksa, kadınlar ekonomiden çekilip çocuklarına bakma zorunluluğu doğacak” dedi







CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TL’nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybının sürdüğüne dikkat çekti, bu konuda önlem almayan hükümeti eleştirdi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Gerçeği, gümbür gümbür geleni konuşmak zorundayız. Döviz üzerinden öğrenci kabul eden özel okullarda yıllık 4000 sterlin (yani an itibarıyla 84,000 TL). TL üzerinden öğrenci kabul edenlerde 44,000 TL yıllık.

Bunu ödeyemem deyip çocuklarını kamu okuluna aktaracakların sayısı artarsa kamu okullarının yeterliliği bilinmiyor. Ayrıca bu durumda kamu okullarında tam gün eğitim olmadığı için, dede-nene desteği yoksa, özellikle kadınların ekonomiden çekilip öğleden sonra çocuklarına bakma zorunluluğu doğacak.

Her durumda hem devlette, hem evlerde bir sürü travma yaşanacak. Her şeyinden kesse de çocuklarından kesmeyen Kıbrıslı Türkler için bu kolay kaldırılabilir bir travma değil. Kaldı ki halihazırda kamu okullarında eşitsiz koşullarda okuyan çocuklarımızın durumu bunu yüreğinde hissetme becerisi olanlar için orada duruyor!

Ama herkesin reformcu kesildiği bir dönemde kamu okullarında tam gün eğitim "reformcular"ın gündeminde dahi değil. Oysa bu, hem eğitimde, hem de ekonomide taşları yerinden oynatacak gerçek reformlardan biri.

Siz bu memleketin, geleceğin, hatta çocuklarımızın bile gailesini çekmemeye, günü kurtarma çabasına ama bir yandan da "reform" sözcüğünüzü ağzınızdan düşürmemeye devam edin!

Bizim gerçek gündemimiz bu ve bilin ki yapacağız!”