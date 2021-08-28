“Hem bulaş, hem vaka artacak”

Eski başhekimler, testlerin ücretli olması kararını eleştirdi, hükümeti uyardı. Dr. Dizdarlı “Yeter artık, kurultay derdinden yönetemiyorsunuz” derken, Dr. Birinci de “Bir an önce harekete geçin, kurultayı bırakın” çağrısı yaptı

Eski Başhekimler Dr. Bülent Dizdarlı ile Dr. Ceyhun Birinci, PCR ve antijen testlerin 1 Eylül’den itibaren ücretli olmasına yönelik alınan kararı eleştirdi, hem vaka hem de bulaşın daha da artacağına dikkat çekti.Her iki başhekimde hükümete “Kurultayı bırakın, harekete geçin” eleştirisinde bulundu.Lefkoşa Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, PCR ve antijen testlerinin ücretlendirilmesine yönelik kararı değerlendirdi, hükümete “kurultay derdinden, yönetemiyorsunuz, yazık ediyorsunuz” eleştirisinde bulundu.Dr. Bülent Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:“Yeter ama artık!PCR ücretlendirme kararını düşünmekten sabaha kadar gözüme uyku girmedi.Yazık ediyorsunuz.Arı kovanının içinde çalışan sağlık ekiplerinin emeklerini heba ediyorsunuz.Daha da güçlendirin dediğimiz Filasyonu, resmen yok ediyorsunuz.Hastanede çalışan covitle birebir boğuşan ekibin moralini bozuyorsunuz.Aşı ve PCR merkezlerinde uğraşan gurupların gerilmesine sebep oluyorsunuzBeceremiyorsunuz.Beceremediğiniz için de çocuklar gibi birbirinize suçu atıp “ Ben yapmadım o yaptı” diyorsunuz.Bir vücutta senkronize çalışmayan kol ve bacak gibisinizPandemiyi baştan beri kötü yönetiyorsunuz. Kararları ya yanlış ya da geç alıyorsunuz.Kurultay derdinden yönetemiyorsunuz”Girne Akçiçek Hastanesi eski Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci de bu kararla birlikte vakalardaki artış hızının olumsuz etkileneceğini belirtti.Dr. Ceyhun Birinci’nin paylaşımı şöyle:Gerçekten anlaşılır gibi değil. Vakaların hızlı artışını önlemek için daha ciddi tedbirler alalım diye uyarırken ki bu tedbirlerin en önemlilerinden bir tanesi dePCR ve hızlı antijen testi takibidir.Vatandaş kendi ödeyecek dediğiniz zaman (aşılı olan olmayan ayırsanız bile)test sayısı azalacak, pozitif dolaşan vaka sayısı artacak, bulaş artacak ve vaka artış hızı olumsuz etkilenecek. Hastanelerimiz sağlık çalışanlarımız zaten bu artışı kaldıracak durumda değil. Bu da hastalarımıza yansıyacak ve sağlığa harcananmali yükü de artıracak, vatandaş zaten mali olarak sıkıntıda, salgınnedeniyle psikolojisi bozulmuş, bir de bu gereksiz uygulamalarla siz bozmayın. Zaten her alanda ciddi sorunlar aldı başını gidiyor. Çözüm bulamıyorsanız, çözümün ne olduğunu bilirsiniz bir an önce harekete geçin kurultayı bırakın.