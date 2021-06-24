Hem aşı, hem de PCR aranmamalı

Turizm Bakanı Ataoğlu, Temmuz’dan itibaren havalimanından ülkeye gelecek turistler için ya PCR ya da aşı sorgulaması yapılması yönünde hemfikir olduklarını, hem aşı, hem de PCR aranmaması gerektiğini belirtti



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda Turizm Üst Kurulu toplantısında, sektör temsilcileri turizm sektörü ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

Ülkenin normal açılma tarihinin kesin olarak belirlenmesi ve turizm sektörüne net bir şekilde söylenmesinin elzem olduğunu ifade eden Ataoğlu, sektörün ve bakanlığın ortak düşüncesinin 1 Temmuz olduğunu söyledi.

Ataoğlu, 1 Temmuz’dan itibaren havalimanından ülkeye gelecek turistler için ya PCR ya da aşı sorgulaması yapılması yönünde hemfikir olduklarını, hem aşı, hem de PCR aranmaması gerektiğini belirtti.

Temmuz ayında turizmin önünün açılması için gereken adımların atılması gerektiğini söyleyen Ataoğlu, herkesin elini taşın altına koymasıyla ekonomiyi canlandıracaklarını ifade etti

Tarifeli ve charter uçuşlar için uygulanan kısıtlamaların gevşetilerek ülkeye daha fazla uçuş imkanı sağlanması gerektiğini dile getiren Ataoğlu, uçuşların serbest bırakılmasıyla ülke turizminin önünün açacağını ve bilet fiyatlarının ucuzlayacağını vurguladı.

Bakan Ataoğlu, güneyden gelen turistlerin kuzeye geçerken bazı sorunlar yaşadığını bu nedenle kara kapılarından geçişlerde Güney Kıbrıs’ın uyguladığı AB kriterlerinin ülkede de aynı şekilde uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunacaklarını, böylelikle turistlerin Kuzey Kıbrıs’a gelişlerinin kolaylaşacağını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.

Ataoğlu, ülkede aşılanma oranının çok iyi bir seviyede ilerlediğini, bu hafta turizm sektörünün de aşılanması ile temmuz ayında sektörün tam anlamıyla sezona hazır olacağını belirtti.

Sağlık Üst Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın alacağı kararlarda Turizm Üst Kurulu’nun önerdiği görüşleri de değerlendirmesini isteyen Ataoğlu, turizm sezonunu kaybettikten sonra bunu telefi etmenin mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi.



