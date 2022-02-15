“Hem alacaklılar hem borçlular mutsuz”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, alacakların tahsili konusunda sistemin doğru işlemediğini vurguladı



Alacakların tahsilinde ülkede izlenen yasal yollara dikkat çeken Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, sistemin doğru işlemediğini anlattı, bürokrasiye işaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Önal şunları dile getirdi:

“Alacaklarımızı tahsil etmek için, idari tüm yollar tükendikten sonra, yasal işlemlere başvurmak zorunda kalıyoruz.

Uzun dava süreçleri sonrasında alacaklarımızı hükme bağlayabilirsek ve borçlulardan hala idari yollarla alamıyorsak icrai işlemler yapılmasını talep ediyoruz

Teminata bağlı kredilerde icrai işlemler teminatın satışının istenmesini de içeriyor

Satış için bürokratik birçok engelin aşılması gerekiyor

Tüm engelleri aştınız ve satış gerçekleşti, konu orada bitmiyor

Satış bedelini almak için, Tapu Dairesi, Mahkeme, Belediyeler, Vergi Dairesi gibi birçok kamu kurumları arasındaki yazışmaları beklemeniz, sonra da Maliye Bakanlığı’nın sizlere ödeme yapmasını umut etmeniz gerekli…

Gecikmenin en önemli bölümü, tahmin edeceğiniz üzere en son aşama olan ödeme aşamasında oluyor

Ödeme alabilmek için ilgili kamu kurumu yetkililerine neredeyse sürekli yalvarmanız gerekiyor

Ve ödemenizi aylar sonra ancak alabiliyorsunuz

Teminat verdiği varlığı satılmış olmasına rağmen borçlu durumda kalmaya devam eden borçlular mutsuz, hukuki olarak yapması gereken her şeyi yapmış ama alacağına hala kavuşamamış alacaklılar mutsuz…

Bu sistemin doğru işlemediğini görmesine rağmen, en ufak düzenleme yapmayan, kurallara uyun, vatandaşın parasını geciktirmeden ödeyin, görevinizi yapın demeyen tüm yetkililerimiz ise sorumlu…

